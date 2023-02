In Australia si è conclusa con successo una ricerca che sembrava impossibile: ritrovata una capsula radioattiva che era andata persa durante il trasporto.

Australia: ritrovata capsula radioattiva smarrita durante il trasporto

In Australia è stata ritrovata una capsula radioattiva che era stata smarrita durante il viaggio per il trasporto lungo 1400 chilometri. Le autorità hanno impiegato giorni per portare a termine la ricerca, e sembrava una missione impossibile date le dimensioni della capsula, l’ampiezza dell’area deserta da perlustrare.

“I servizi di emergenza hanno letteralmente trovato l’ago nel pagliaio“, dichiarano le autorità australiane. Infatti, la capsula potenzialmente letale misura solo 8 millimetri per 6. Il tragitto percorso dal camion che doveva trasportarla è lungo circa 1400 chilometri e per di più si trattava di una strada remota e deserta a ovest del Paese.

Era stato il colosso minerario Rio Tinto ad appaltare il trasporto del materiale radioattivo, che doveva arrivare intatto e protetto a un’azienda esterna certificata. Rio Tinto si è scusato per l’incidente e ha annunciato delle indagini interne per comprendere la dinamica dei fatti.

La capsula radioattiva in questione è potenzialmente letale: continente una quantità tale di Cesio-137 da causare forti malori o addirittura il decesso di un essere umano. Secondo le autorità, infatti, la distanza di sicurezza è di 5 metri, poiché la capsula emette raggi beta e gamma con livello di radiazioni equivalente a quello di 10 radiografie in un’ora.

La suddetta capsula è parte di un meccanismo di misurazione utilizzato nell’industria mineraria per misurare la densità del minerale di ferro.

Il misuratore radioattivo era stato prelevato il 12 gennaio dalla miniera di ferro Gudai-Darri, sita vicino a Newman. Il pacco che doveva contenerlo era stato consegnato a Malaga, sobborgo di Perth, il giorno 16 gennaio. Tuttavia, il pacco non è stato aperto fino al 25 gennaio, a quel punto si è scoperto che il contenitore era danneggiato e la capsula era sparita.

I tecnici addetti alla ricerca, hanno concluso con successo la missione considerata impossibile attraverso l’ausilio di contatori geiger.