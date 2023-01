Australian Open: tutti i risultati dei tennisti italiani nelle qualificazioni

Il primo turno di qualificazioni agli Australian Open di tennis in Australia ha visto dei risultati altalenanti per i tennisti italiani, che sono scesi in campo per cercare di ottenere un pass per accedere al primo slam della stagione. Se, per qualche concerto soprattutto il tennis maschile, ci sono state delle grandi sorprese in positivo da parte di alcuni giocatori, c’è da segnalare anche la sconfitta di altri sicuramente cocente, ai danni di avversari che non apparivano, sulla carta, così tanto difficili da battere. Vale la pena sottolineare, nel dettaglio, quali sono stati i risultati di tutti i tennisti italiani impegnati nelle qualificazioni agli Australian Open.

I risultati dei tennisti italiani nel primo turno di Australian Open

Nella notte degli Australian Open, uno dei primi match di qualificazione è stato quello di Maestrelli, tennista italiano numero 196 nella classifica generale. Purtroppo, il tennista ha perso la sua sfida in tre set contro Andreev, tennista bulgaro che è riuscito a conquistare una grande vittoria in oltre tre ore di gioco. Maestrelli ha perso in virtù di due tie-break falliti, soprattutto il super tie-break finale conquistato dal tennista bulgaro con il punteggio di 10 a 5. La delusione per il tennista italiano lascia, comunque, spazio alla considerazione di una buona prova da parte sua; diverso il risultato per Arnaldi che, in due set, ha battuto lo svizzero Ritschard, con il punteggio di 6-3, 7-5. Arnaldi è il numero 22 nello speciale tabellone delle qualificazioni agli Australian Open e, dopo la sua vittoria, dovrà affrontare l’australiano Bolt al secondo turno.

Vittoria anche per Mager che, in tre set, ha battuto l’ostico avversario austriaco Misolic. Il tennista italiano, attualmente al numero 225 della classifica ATP, ha vinto il primo parziale in 26 minuti, con il punteggio di 6-2, per poi essere rimontato nel secondo set con il punteggio di 6-3. Il super tie-break definitivo è valso la vittoria al tennista ligure. Tra i risultati della notte agli Australian Open c’è da segnalare la sconfitta di Cecchinato, che si è ritirato nel secondo set contro l’australiano Purcell, dopo essere andato in svantaggio di un set, perso per 6-2. Per Cecchinato, dunque, ancora una prova non soddisfacente in uno Slam, dopo il grandissimo risultato che il tennista fu in grado di conquistare in passato al Roland Garros spingendosi fino in semifinale.

Sconfitta anche per Bonadio, che aveva poche possibilità contro lo svizzero Laaksonen, che l’ha battuto con il punteggio di 6-4, 6-4. Nonostante il tennista italiano fosse andato in vantaggio di un break nel primo set, si è fatto rimontare perdendo per due volte il servizio punto infine, va segnalata la vittoria di Darderi, che ha battuto in due set l’argentino Ficovich. Il tennista italiano, attualmente numero 205 della classifica ATP, ha vinto con il punteggio di 7-6, 6-3. Nel prossimo turno, dovrà affrontare l’australiano Sweeney, wild card alle qualificazioni, che ha battuto l’esperto Kopriva in due set nel primo turno. Si preannuncia, dunque, una sfida sicuramente inedita per i due e possibilmente ricca di spettacolo. Per quel che concerne il tennis femminile, invece, non vanno segnalate prestazioni, dal momento che nessuna tennista italiana è scesa in campo nella notte per quel che concerne il primo turno di qualificazioni all’Australian Open.