DAZN risarcirà chi ha avuto disservizi in Inter-Napoli: come ottenere il rimborso

Dazn risarcirà gli utenti che hanno avuto disservizi in occasione della sfida di campionato tra Inter e Napoli. Il servizio di streaming ha scritto al garante dei consumatori per formalizzare la disponibilità di rimborso semplificata da parte di tutti gli utenti che hanno avuto difficoltà durante il match precedentemente citato e altri incontri calcistici nella settimana di ripresa del campionato italiano di calcio. Basandosi sul precedente già osservato in occasione delle prime giornate di campionato di Serie A, Dazn si servirà della medesima procedura semplificata, in modo da destinare un rimborso ai consumatori senza che questi ultimi spiegano alla piattaforma di essere risarciti.

Come ottenere il rimborso di Dan per i disservizi in Inter-Napoli

Come spiegato dal garante dei consumatori, gli utenti che hanno manifestato dei disagi o hanno avuto dei disservizi in occasione della sfida di campionato tra Inter e Napoli, non dovranno rivolgersi all’assistenza della piattaforma di streaming per chiedere ufficialmente il rimborso. Sarà Dazn a individuare tutti coloro che hanno avuto dei disservizi in occasione della sfida, procedendo con un risarcimento automatico che avverrà a seguito di una comunicazione data agli utenti.

Coloro che hanno avuto un disservizio saranno preventivamente avvisati via mail della procedura avviata di risarcimento, organizzata in base alla tipologia di servizio ottenuto; così come avvenne durante la prima giornata di campionato di Serie A, infatti, ad alcuni utenti venne risarcito soltanto il costo del match in questione, suddividendo l’importo totale della mensilità di DAZN in base alla situazione di disagio, mentre altri utenti vennero rimborsati di metà mese o di un mese intero. Anche in questo caso, in base al disagio e alla tempistica dello stesso, il rimborso sarà ottenuto direttamente sul metodo di pagamento utilizzato per sottoscrivere l’abbonamento a DAZN. Qualora non si sia parte degli utenti rimborsati da DAZN, nonostante il disservizio ottenuto, ci si potrà rivolgere alla piattaforma ConciliaWeb, creata dal garante per chiedere il rimborso, segnalando il disservizio ottenuto; per essere parte dell’utenza rimborsata, il disservizio dovrà avere una tempistica di almeno 5 minuti.