Auto elettrica, quanto costa? Differenze con auto tradizionale

Le auto elettriche sono diventate accessibili, ma nel nostro paese c'è ancora molta differenza rispetto alle auto benzina e diesel, più degli altri paesi europei. Il costo medio mensile di un'auto benzine è di 667 euro contro i 628 euro delle auto diesel e i 986 delle auto elettriche. In percentuale dunque l'auto elettrica costa il 57% in più delle auto diesel e supera del 47% il costo delle auto a benzina.

Costi tipi di vetture

LeasePlan è una società che è specializzata nel noleggio a lungo termine e ogni anno redige lo studio Car Cost Index sui costi per il possesso delle auto. I dati relativi al costo di gestione delle diverse auto è messo a confronto quelli di 21 paesi (la maggior parte dell'UE a cui si aggiungono Turchia, Svizzera e Norvegia). Nei paesi considerati il costo medio mensile è di 536 euro per le auto a benzina, 523 euro per le auto diesel e 819 euro per quelle elettriche. È stata evidenziata anche una non omogeneità dei costi nei paesi e un caso particolare è quello della Norvegia dove per le auto elettriche si spende di meno rispetto alle “concorrenti” (670 euro). Il costo mensile medio italiano è quello più alto di tutti i paesi mentre il più basso è 597 euro dell'Ungheria, mentre in Olanda la differenza tra i tipi di vetture è di 2,76%.

Quali costi sono calcolati

Lo studio Car Cost Index della società LeasePlan come anticipato, viene elaborato ogni anno per testare l'andamento del mercato automobilistico. Vengono analizzate tutte le spese per l'utilizzo delle auto, come carburante, ammortamento del veicolo, assicurazione, manutenzione e imposte. Intanto l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha rilevato che sulle strade del mondo circolano circa 3,1 milioni di auto elettriche, ibride e plug-in. Solo nel 2016 c'è stata una crescita del 54% e la medaglia d'oro spetta sempre alla Norvegia, con il +39%. Secondo gli esperti il numero di questi tipi di veicoli può crescere sino ad arrivare a 125milioni nel 2030.