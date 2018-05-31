Nasce un sito con i dati statistici di tutti i comuni e città d’Italia e infografiche

Altre statistiche curiose sui comuni italiani

In Italia Roma è il Comune più grande del Paese per superficie, ma probabilmente non tutti sanno che al secondo posto il Comune più esteso si trova nella Regione Emilia-Romagna. Trattasi, nello specifico, del Comune di Ravenna, dopodiché, dal terzo al decimo posto, i Comuni italiani più estesi, nell'ordine, sono quelli di Cerignola (Puglia), Noto (Sicilia), Sassari (Sardegna), Monreale (Sicilia), Gubbio (Umbria), Foggia (Puglia), Grosseto (Toscana) e L'Aquila (Abruzzo). Nel passare al setaccio i dati statistici di tutti i comuni e di tutte leRoma è non solo il Comune più grande d'Italia per superficie, ma anche quello con il maggior numero di residenti rispetto a Milano ed a Napoli che occupano, rispettivamente, il secondo ed il terzo posto. Dopodiché, dal quarto al decimo posto, i Comuni d'Italia con la maggiore popolazione, nell'ordine, sono quelli di Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.Ci sono poi tanti altri Comuni italiani che sono in testa alla classifica per dei dati statistici ben precisi a partire da Portici che è il Comune più densamente popolato, e passando per Morterone che, a pari merito con il Comune di Moncenisio, è in Italia il Comune più piccolo per numero di abitanti. Ma c'è pure Courmayeur che è il Comune italiano che vanta un doppio record, quello della maggiore escursione altimetrica, e quello della più grande altitudine massima. Da segnalare pure il Comune di Atrani, che è il più piccolo d'Italia per superficie, Predoi che è il Comune più a Nord, Lampedusa e Linosa che sono quelli più a Sud, Otranto quello più a Est, e Bardonecchia che è il Comune italiano più a Ovest. Così come, tra le curiosità statistiche, San Valentino in Abruzzo Citeriore è noto per essere il Comune italiano con il nome più lungo. Considerando tutti i Comuni italiani, l'8,3% della popolazione, pari a 5.046.994 persone, è rappresentata da cittadini stranieri, ovverosia da persone di cittadinanza non italiana che hanno la dimora abituale nel nostro Paese. In accordo con i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) aggiornati al 1° gennaio del 2017, la Romania svetta tra i Paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti, e poi a seguire, dal secondo al decimo posto, ci sono i seguenti Paesi esteri: Albania, Ucraina, Repubblica Moldova, Polonia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Kosovo e Repubblica di Serbia. Questo per quel che riguarda i Paesi Ue, mentre tra i Paesi di provenienza extra-Ue dei cittadini stranieri residenti in Italia in testa c'è il Marocco con a seguire l'Egitto, Senegal, Tunisia, Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, Algeria, Burkina Faso e Mali. Oltre il 60% della popolazione straniera in Italia è residente in una dell seguenti sei Regioni: la Lombardia in testa con oltre l'11% del totale, e poi a seguire Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Nella top ten ci sono pure la Campania, la Sicilia, la Liguria e la Regione Marche.