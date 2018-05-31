Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Nasce un sito con i dati statistici di tutti i comuni e città d’Italia e infografiche

Redazione Avatar

di Redazione

31/05/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
In Italia Roma è il Comune più grande del Paese per superficie, ma probabilmente non tutti sanno che al secondo posto il Comune più esteso si trova nella Regione Emilia-Romagna. Trattasi, nello specifico, del Comune di Ravenna, dopodiché, dal terzo al decimo posto, i Comuni italiani più estesi, nell'ordine, sono quelli di Cerignola (Puglia), Noto (Sicilia), Sassari (Sardegna), Monreale (Sicilia), Gubbio (Umbria), Foggia (Puglia), Grosseto (Toscana) e L'Aquila (Abruzzo). Nel passare al setaccio i dati statistici di tutti i comuni e di tutte le città d’Italia, Roma è non solo il Comune più grande d'Italia per superficie, ma anche quello con il maggior numero di residenti rispetto a Milano ed a Napoli che occupano, rispettivamente, il secondo ed il terzo posto. Dopodiché, dal quarto al decimo posto, i Comuni d'Italia con la maggiore popolazione, nell'ordine, sono quelli di Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.

Altre statistiche curiose sui comuni italiani

Ci sono poi tanti altri Comuni italiani che sono in testa alla classifica per dei dati statistici ben precisi a partire da Portici che è il Comune più densamente popolato, e passando per Morterone che, a pari merito con il Comune di Moncenisio, è in Italia il Comune più piccolo per numero di abitanti. Ma c'è pure Courmayeur che è il Comune italiano che vanta un doppio record, quello della maggiore escursione altimetrica, e quello della più grande altitudine massima. Da segnalare pure il Comune di Atrani, che è il più piccolo d'Italia per superficie, Predoi che è il Comune più a Nord, Lampedusa e Linosa che sono quelli più a Sud,  Otranto quello più a Est, e Bardonecchia che è il Comune italiano più a Ovest. Così come, tra le curiosità statistiche, San Valentino in Abruzzo Citeriore è noto per essere il Comune italiano con il nome più lungo. Considerando tutti i Comuni italiani, l'8,3% della popolazione, pari a 5.046.994 persone, è rappresentata da cittadini stranieri, ovverosia da persone di cittadinanza non italiana che hanno la dimora abituale nel nostro Paese. In accordo con i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) aggiornati al 1° gennaio del 2017, la Romania svetta tra i Paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti, e poi a seguire, dal secondo al decimo posto, ci sono i seguenti Paesi esteri: Albania, Ucraina, Repubblica Moldova, Polonia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Kosovo e Repubblica di Serbia. Questo per quel che riguarda i Paesi Ue, mentre tra i Paesi di provenienza extra-Ue dei cittadini stranieri residenti in Italia in testa c'è il Marocco con a seguire l'Egitto, Senegal, Tunisia, Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, Algeria, Burkina Faso e Mali. Oltre il 60% della popolazione straniera in Italia è residente in una dell seguenti sei Regioni: la Lombardia in testa con oltre l'11% del totale, e poi a seguire Lazio, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Nella top ten ci sono pure la Campania, la Sicilia, la Liguria e la Regione Marche.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Violenta la moglie dopo averla scoperta con l'amante

Articolo Successivo

Auto elettrica, quanto costa? Differenze con auto tradizionale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025