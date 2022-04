Auto o moto, cosa conviene guidare in città

Quando si deve scegliere cosa acquistare per muoversi in città, naturalmente si è portati a pensare che la macchina sia l’unica opzione possibile da considerare. Oggigiorno però sempre più persone scelgono invece di optare per una moto, vediamo dunque in questo articolo una lista di motivi per cui in città le due ruote dovrebbero diventare il nostro mezzo di spostamento preferito.

Il risparmio che una moto ci offre

A farsi due conti in termini di spesa, sicuramente la moto sarebbe da preferire nella scelta del nostro acquisto. Partiamo dal prezzo d’acquisto, di certo la maggior parte di noi saprà che indicativamente un’auto verrà a costare di più di una moto, volendo fare un confronto basterà pensare in termine di budget disponibile. Con settemila euro ad esempio saremo in grado di comprare già un ottimo modello a due ruote, nuovo e magari anche completo di optional, per l’auto invece questa somma non ci permetterà di certo di acquistare qualcosa di nuovo e spazioso, tutt’al più potremo focalizzare la nostra attenzione su modelli usati e più piccoli. Per quanto riguarda il carburante, anche lì la lancetta penderà immancabilmente su una moto, la differenza sui consumi e sul costo di un pieno sarà nettamente a favore di quest’ultima.

Anche le auto ibride più efficienti in termini di consumo di carburante avranno difficoltà a competere con quel chilometraggio. Passiamo poi ai costi di gestione, anche qui la moto sembrerebbe da preferire, volendo ad esempio farsi un’idea più definita, non ci resta che valutare i costi dell’assicurazione che dovremo pagare in futuro. Un’ottima idea per avere una panoramica chiara su tutte le offerte e le possibilità disponibili in tempo reale per vari mezzi di spostamento, è certamente quella di utilizzare un sito che compari tutte le polizze presenti sul mercato, così da poter fare una scelta consapevole. Su ComparaSemplice.it sarà possibile trovare le migliori polizze online comodamente da casa vostra con un click.

La facilità di parcheggio

Se parliamo di città, con una moto trovare parcheggio sarà di certo più semplice. Purtroppo, soprattutto in città, i posti disponibili sono sempre pochi, per i luoghi trafficati o in centro la situazione poi peggiora ulteriormente. Il corpo piccolo di una motocicletta agevola il passaggio in molti punti in cui un’auto avrebbe più difficoltà a circolare. Ciò risulterà anche in un’esperienza di guida più piacevole.

Le due ruote sono veloci, efficienti e divertenti da guidare e la loro manovrabilità le rendono particolarmente adatte se si vive in ​​un’area urbana. Prendere una moto e decidere di fare una passeggiata fuori porta il fine settimana, sarà sicuramente più gradevole e allettante se si sarà certi di non essere costretti nelle ore di punta ad ore interminabili di attesa nel traffico, o che una volta arrivati si troverà posto per parcheggiarla più facilmente.

Il bello di viaggiare gustandosi l’aria aperta

Su questo non ci sono dubbi, l’esperienza che una due ruote offre al suo guidatore nella bella stagione è impareggiabile. Sarà possibile respirare aria fresca, godersi i raggi del sole e tutto apparirà più avventuroso. Pensare poi in estate di decidere di andare al mare evitando traffico e gustandosi magari una strada panoramica lungo la costa, farà apparire il nostro viaggio non come un’attesa tediosa e necessaria, ma come un momento piacevole da condividere con chi ci accompagna. Possiamo dire dunque che una moto può far bene alla salute.

La moto è un’ottima occasione di bruciare calorie

Non molti lo sanno o ci pensano, ma guidare una moto può anche aiutare a bruciare un po’ di calorie e mantenere il proprio corpo in forma. Bisogna sapere infatti che ci vuole una notevole quantità di forza per controllare una moto, più il modello sarà pesante e maggiore sarà la forza necessaria che si dovrà impiegare per mantenerla in equilibrio o per reggerla una volta che ci si sarà fermati per una breve sosta, quindi anche un breve giro brucerà calorie e rafforzerà le ginocchia.

C’è ultimamente un dibattito acceso su quante calorie è possibile bruciare in questo modo, la quantità esatta non è dato saperla ovviamente, ma la maggior parte delle persone concorda sul fatto che i tipi di guida più faticosi, come quelli necessari per un viaggio più avventuroso o su strade dissestate, faranno bruceranno più calorie. Di certo qualunque tipo di viaggio o guida, vi farà bruciare più di un’auto.