Smentita la morte di Mino Raiola: “E’ grave ma non è morto”

La notizia della morte di Mino Raiola aveva sconvolto tutti nel panorama calcistico e sportivo internazionale. Il procuratore italiano, di 54 anni, si trova in una condizione di grave stato di salute, ma non è ancora morto, secondo quanto riportato dal suo entourage che ha prontamente smentito la notizia. La news riguardante la morte di Mino Raiola si era diffusa in maniera incredibilmente rapida, investendo le principali testate giornalistiche nazionali e non solo. Ma qual è la condizione di Mino Raiola e che cos’ha il procuratore italiano?

Smentita sulla morte di Mino Raiola: le parole del suo entourage

Continuano a moltiplicarsi le voci relative alle condizioni di salute di Mino Raiola. Dopo che è stata diffusa la notizia relativa alla morte del procuratore italiano, avvenuta all’età di 54 anni, sono state veloci le smentite avvenute da parte del suo entourage che, naturalmente, ha risposto in maniera indignata a quanto diffuso da parte della stampa.

José Fortes Rodriguez, braccio destro di Mino Raiola, ha spiegato che si trova in una grave condizione di salute, mentre Alberto Zangrillo, primario al San Raffaele, ha commentato quanto accaduto: “Sono indignato dalle telefonate di pseudo giornalisti che speculano sulla vita di un uomo che sta combattendo”.

Il tweet di Mino Raiola indignato

Non sono mancate neanche le parole da parte dello stesso Mino Raiola, che si è servito di Twitter per parlare della sua indignazione e per spiegare quanto è accaduto. Il procuratore ha spiegato quanto segue: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato. E’ la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembrano anche in grado di risuscitarmi…”.