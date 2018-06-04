Auto per la tua azienda: il noleggio conviene
di Redazione
04/06/2018
Il parco vetture aziendale è uno dei problemi più complessi da risolvere per qualunque tipo di organizzazione commerciale o produttiva. Un problema che costa denaro all’azienda e che complica ulteriormente l’organizzazione del personale viaggiante e della dirigenza. Gestire in prima linea la flotta aziendale comporta l’acquisto dei mezzi, il controllo e la manutenzione degli stessi, l’assicurazione RCA, per i danni contro il veicolo e per i danni eventualmente patiti dal conducente, richiedendo risorse dedicate in termini di tempo e di denaro. Oggi però ci sono soluzioni decisamente più intelligenti, che possono snellire l’organizzazione aziendale quantomeno per la gestione del parco auto, facendo risparmiare molto in termini di costi e di tempo, pagando in singola soluzione e azzerando di fatto i problemi di gestione. Il noleggio auto aziendali è una soluzione ottimale, vediamo insieme il perché. Una sola spesa, più bassa, per tutte le necessità della flotta auto Perché perdere tempo e denaro dietro ad acquisti, manutenzione e assicurazione dei mezzi? Il noleggio flotte aziendali di Volkswagen è in grado di offrirti soluzioni ritagliate sulle esigenze della tua azienda, sia in termini di quantità che di qualità delle vetture, includendo in una sola rata, bassa e comoda:
- L’utilizzo del mezzo
- La quantità di km che percorriamo l’anno
- La manutenzione ordinaria e straordinaria
- L’assicurazione RCA obbligatoria per legge
- L’assicurazione Furto e Incendio
- La polizza assicurativa a favore del conducente
Redazione