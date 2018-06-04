Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Auto per la tua azienda: il noleggio conviene

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il parco vetture aziendale è uno dei problemi più complessi da risolvere per qualunque tipo di organizzazione commerciale o produttiva. Un problema che costa denaro all’azienda e che complica ulteriormente l’organizzazione del personale viaggiante e della dirigenza. Gestire in prima linea la flotta aziendale comporta l’acquisto dei mezzi, il controllo e la manutenzione degli stessi, l’assicurazione RCA, per i danni contro il veicolo e per i danni eventualmente patiti dal conducente, richiedendo risorse dedicate in termini di tempo e di denaro. Oggi però ci sono soluzioni decisamente più intelligenti, che possono snellire l’organizzazione aziendale quantomeno per la gestione del parco auto, facendo risparmiare molto in termini di costi e di tempo, pagando in singola soluzione e azzerando di fatto i problemi di gestione. Il noleggio auto aziendali è una soluzione ottimale, vediamo insieme il perché. Una sola spesa, più bassa, per tutte le necessità della flotta auto Perché perdere tempo e denaro dietro ad acquisti, manutenzione e assicurazione dei mezzi? Il noleggio flotte aziendali di Volkswagen è in grado di offrirti soluzioni ritagliate sulle esigenze della tua azienda, sia in termini di quantità che di qualità delle vetture, includendo in una sola rata, bassa e comoda:
  • L’utilizzo del mezzo
  • La quantità di km che percorriamo l’anno
  • La manutenzione ordinaria e straordinaria
  • L’assicurazione RCA obbligatoria per legge
  • L’assicurazione Furto e Incendio
  • La polizza assicurativa a favore del conducente
Il tutto in una sola rata mensile da pagare, con costi di molto inferiori rispetto alla stessa rata di acquisto, per un risparmio in termini di tempo e costo di gestione dell’intera flotta aziendale. Delle auto necessarie al tuo business si occuperà Volkswagen, tu potrai dedicarti a far crescere il tuo business. Soluzioni per ogni tipo di azienda e per ogni tipo di necessità operativa All’interno delle offerte per flotta aziendale del gruppo Volkswagen troverai soluzioni ritagliate perfettamente intorno alle tue esigenze, soluzioni che possono offrirti, per intenderci, la possibilità di scegliere tra tutti i veicoli della gamma Volkswagen, in configurazioni specificatamente pensate per le necessità di un’azienda, con gli optional e il numero di veicoli di cui hai effettivamente bisogno. Gli specialisti del gruppo tedesco saranno in grado di rispondere ad ogni tua domanda e soprattutto di offrire una soluzione che possa essere davvero quella giusta per la tua attività, con vetture nuove, affidabili e comode da guidare, senza più alcun tipo di preoccupazione per quanto riguarda manutenzione, assicurazione e controllo del veicolo. Puoi controllare l’intero parco auto via web Il tutto con la possibilità di controllare il parco veicoli aziendali da una comoda interfaccia web, che ti terrà costantemente aggiornato sulla posizione, sullo stato dei veicoli, sulle multe, sulle denunce e sui pagamenti da effettuare, via fatturazione elettronica. Problemi azzerati, costi ridotti, parco auto aziendale rinnovato: che chiedere di più per la flotta della nostra azienda?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Bimbo punto con una siringa, panico al villaggio dei Fiori

Articolo Successivo

Nadia Toffa Instagram: foto sospetta preoccupa i fan

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025