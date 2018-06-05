Home Salute Bimbo punto con una siringa, panico al villaggio dei Fiori

di Redazione 05/06/2018

Bimbo punto con una siringa: il Villaggio dei Fiori va in paranoia. Con molta probabilità il piccolo pensava fosse un nuovo gioco diverso dal solito, di certo non sapeva che andare a pungersi con quella siringa raccolta per terra lo porterà a sottoporsi a numerosi prelievi di sangue, per un controllo circa le sue condizioni di salute. Bimbo punto da una siringa, cosa è successo Protagonista del brutto momento è un bimbo di 3 anni e mezzo di Spinea, che mentre giocava dietro casa in viale Sanremo, nella giornata di domenica, ha trovato "l'arma da gioco" e si è recato dalla madre con la siringa che aveva appena usato per pungersi. Nonostante lo spavento, i medici hanno provato a calmare almeno parzialmente i genitori del bambino sottolineando come possibili virus, a contatto con l'aria, muoiano. Questo non vuol dire però che lo stato di salute del bimbo è intaccato, ma dovrà lo stesso essere di frequente monitorato. Bimbo punto da una siringa al Villaggio dei Fiori, lo spavento La madre ha dichiarato che non è impossibile sapere se quella siringa sia stata usata da un drogato o da un diabetico, poiché all'inizio l'aveva buttata via dove era stata trovata dal figlioletto, poi quando ha voluto provare a recuperarla e portarla ai medici non l'ha più trovata. La preoccupazione è più che lecita poiché non è rara, come specificato dagli stessi residenti che si lamentano da alcuni anni, "la presenza in zona (al Villaggio dei Fiori) di ragazzi che fumano o si bucano". Per questo la madre si è recata dai carabinieri per raccontare tutto quanto è accaduto, richiedendo un maggior controllo nel quartiere e altrove onde evitare in futuro situazioni similari per i più piccoli.

