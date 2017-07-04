Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Autogiustificazione per malattia inferiore a 3 giorni: come funziona?

Redazione Avatar

di Redazione

04/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

L’autogiustificazione in caso di assenza dal lavoro per un periodo inferiore a tre giorni è un ‘sogno’ che potrebbe diventare presto realtà. Il senatore Romani del Gruppo Misto ha presentato un disegno di legge che prevede l’autocertificazione del proprio stato di salute, un provvedimento nato per alleggerire il carico di lavoro dei medici di base. I dipendenti informano il medico curante dello stato di salute sotto la propria responsabilità e lo stesso invia la comunicazione telematica all’INPS e al datore di lavoro.

Il disegno di legge sull’autocertificazione per malattia a lavoro è appena approdato per la discussione in commissione Affari Costituzionali e si compone di due articoli. I furbetti in questo momento staranno esultando e si staranno sfregando le mani ma l’art. 1 della legge prevede che la falsa attestazione dello stato di malattia è sanzionabile. A farne le spese non sarà più solo il medico curante che può essere sanzionato dall’ordine a cui appartene e dalla struttura sanitaria dalla quale dipende o è convenzionato.

La Federazione degli ordini dei medici sostiene in pieno il disegno di legge sull’autocertificazione per malattia e la revisione dell’attuale legislazione. Tuttavia la Fnomceo ha sottolineato che ci sono alcuni disturbi come mal di testa e lievi gastroenteriti la cui diagnosi non può essere obiettiva, e il medico deve limitarsi a prendere atto di quanto lamentato. Il medico curante così diventa solo un ‘postino’ e chi fa il furbo non sarà più coperto dal certificato perché dovrà vedersela con il medico Inps. L’autocertificazione sul lavoro per malattina è già una realtà in altri paesi anglosassoni e il vicepresidente della federazione spera in un iter rapido.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme? Le foto della coppia

Articolo Successivo

Fabrizio Corona vuole uscire dal carcere: ‘Mi hanno assolto’

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

Impresa partendo da zero nell’hospitality business? I consigli e la storia di Lanfranco Pescante

23/06/2025

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

Indennità di accompagnamento: requisiti, importi e come fare domanda

09/06/2025

Diventare attori: gli sbocchi professionali

Diventare attori: gli sbocchi professionali

30/05/2025