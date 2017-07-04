Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme? Le foto della coppia

Redazione Avatar

di Redazione

04/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ambra e Allegri sono la coppia dell’estate 2017? Pizzicati dal settimanale Chi che li ha sbattuti in copertina, l’attrice e l’allenatore della Juventus sembrano molto felici. Le foto non lasciano davvero spazio ad alcun dubbio, sorrisi e baci tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri travolti dalla passione, proprio come sostiene Chi. Il reportage si compone di molti scatti che i paparazzi hanno rubato alla coppia dell’estate durante un tranquillo weekend all’Argentario.

Nessuno si aspettava uno scoop del genere e con le foto esclusive di Ambra e Allegri si apre la lunga e calda stagione del gossip. Dopo una stagione calcistica che si è chiusa con la sconfitta della Juventus nella finale di Champions, Massimiliano Allegri ha deciso di godersi le vacanze prima di tornare ad allenare la squadra. Per Ambra Angiolini invece è un momento d’oro e ritagliare un po’ di spazio da dedicare solo all’amore non deve essere stato semplice per l’ex prezzemolina di Non è la Rai.

Quella di Ambra potrebbe essere una favola a lieto fine, dopo la lunga storia con il cantante Francesco Renga da cui ha avuto due figli, cerca la stabilità tra le braccia di un uomo maturo, la differenza di età con Massimiliano Allegri infatti è di 9 anni. L’annuncio della nascita della coppia è una vera bomba e aspettiamo solo la conferma da parte dei diretti interessati con tanti altri dettagli che tanto piacciono a noi amanti del gossip. Per esempio siamo curiosi di sapere com’è scoccata la scintilla visto che Ambra Angiolini sino a qualche tempo fa era stata avvistata con Lorenzo Quaglia.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Arrestato a Roma Roberto Brunetti: Er Patata agli arresti domiciliari per droga

Articolo Successivo

Autogiustificazione per malattia inferiore a 3 giorni: come funziona?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

L’universo Harry Potter: libri, film, mostre e serie TV, tutte le versioni del mondo fantasy più noto al mondo

02/09/2025

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

Accessori uomo: ecco quali sono i migliori per l’inverno!

04/12/2024

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

Oroscopo oggi 24 Agosto 2024, tutti i segni

24/08/2024