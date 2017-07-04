Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme? Le foto della coppia

Ambra e Allegri sono la coppia dell’estate 2017? Pizzicati dal settimanale Chi che li ha sbattuti in copertina, l’attrice e l’allenatore della Juventus sembrano molto felici. Le foto non lasciano davvero spazio ad alcun dubbio, sorrisi e baci tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri travolti dalla passione, proprio come sostiene Chi. Il reportage si compone di molti scatti che i paparazzi hanno rubato alla coppia dell’estate durante un tranquillo weekend all’Argentario.

Nessuno si aspettava uno scoop del genere e con le foto esclusive di Ambra e Allegri si apre la lunga e calda stagione del gossip. Dopo una stagione calcistica che si è chiusa con la sconfitta della Juventus nella finale di Champions, Massimiliano Allegri ha deciso di godersi le vacanze prima di tornare ad allenare la squadra. Per Ambra Angiolini invece è un momento d’oro e ritagliare un po’ di spazio da dedicare solo all’amore non deve essere stato semplice per l’ex prezzemolina di Non è la Rai.

Quella di Ambra potrebbe essere una favola a lieto fine, dopo la lunga storia con il cantante Francesco Renga da cui ha avuto due figli, cerca la stabilità tra le braccia di un uomo maturo, la differenza di età con Massimiliano Allegri infatti è di 9 anni. L’annuncio della nascita della coppia è una vera bomba e aspettiamo solo la conferma da parte dei diretti interessati con tanti altri dettagli che tanto piacciono a noi amanti del gossip. Per esempio siamo curiosi di sapere com’è scoccata la scintilla visto che Ambra Angiolini sino a qualche tempo fa era stata avvistata con Lorenzo Quaglia.