Bacio saffico in diretta prima serata tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez al Grande Fratello VIP

di Redazione 10/10/2017

Belen Rodriguez bacia in bocca Ilary Blasi: il colpo di scena ha il sapore di un bacio lesbo in prima serata al Grande Fratello VIP: momento di commozione durante l’incontro tra lei e i fratelli Cecilia e Jeremias Bacio saffico al Grande Fratello VIP in prime time Canale5 tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez La quinta puntata del Grande Fratello VIP è stata veramente esplosiva e si sono toccati vari argomenti. Dopo la sorprendente rivelazione di Cristiano Malgioglio su Alfonso Signorini, altro momento memorabile e storico per la televisione italiana: l’ingresso di Belen Rodriguez nello studio del Grande Fratello VIP. Belen è statachiamata a supporto dei due fratelli, Cecilia e Jeremias. Il GF VIP ha concesso alla bella showgirl di vedere prima Cecilia per chiarire con lei alcune dichiarazioni che Cechu aveva rilasciato nel confessionale, e per dare supporto anche al fratello un po’ iracondo. L’ex moglie di Stefano De Martino ha spiegato che la sua rabbia è conseguenza delle vicissitudini della loro vita, ovvero la partenza della sorella maggiore verso un altro Stato che si è portata via la sorella minore ed entrambe portavano a casa il risultato, ovvero i soldi. Belen Rodriguez ospite in diretta quinta puntata Grande Fratello VIP per Jeremias e Cecilia Belen Rodriguez, stando a quanto dichiarato da Cecilia, è andata via dall’Argentina per cercare fortuna in Italia e ha aiutato sempre la sua famiglia economicamente. Jeremias, essendo l’uomo di casa, ha vissuto questa situazione come un fallimento, visto che loro hanno dovuto lavorare per mantenere lui e i genitori, mentre consuetudine vuole che sia il maschio a provvedere alle proprie sorelle. Alfonso Signorini, fortemente critico nei confronti dei Los Rodriguez, ha ammesso pubblicamente di essersi ricreduto e di capire come mai la showgirl abbia voluto portare nel Belpaese tutta la sua famiglia. La bellezza di Belen ha folgorato tutti, tanto che Ilary Blasi ha chiesto alla showgirl se poteva rimanere nella Casa per sempre, per il volere degli autori. Bacio lesbo in prima serata al Grande Fratello VIP tra Ilary Blasi e Belen Rodriguez Ma il vero e proprio colpo di scena è stato proprio al momento dell’ingresso dell’argentina. Alfonso Signorini, soddisfatto delle dichiarazioni di Cristiano Malgioglio e della replica del bacio gay tra il paroliere e Lorenzo Flaherty, ha proposto a Ilary Blasi di baciare in bocca Belen Rodriguez. Dapprima, le due donne ridevano tra il divertito e l’imbarazzato, ma Ilary a preso in mano la situazione e ha dichiarato “ma quanto mi ricapita di baciare Belen?”. E bacio saffico fu. Quindi, dopo Madonna e Britney Spears, ma soprattutto dopo Cristiano Malgioglio e Lorenzo Flaherty, al Grande Fratello VIP è arrivato anche il bacio lesbo. Spietata la Gialappa’s Band, che scherzando ha insinuato che tutto era stato studiato a tavolino per impennare gli ascolti, ma Signorini ha placato la polemica dicendo che si sacrificava lui e veniva a baciarli tutti e tre, mentre la moglie di Francesco Totti ha dichiarato di avere ancora i brividi e che pensava durasse di più. Tra questo e la scoperta del presunto tradimento di Soleil Sorgè a discapito di Luca Onestini, si spera che gli ascolti del prime time di Canale5 siano schizzati alle stelle

