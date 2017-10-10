Giorgio Manetti di Uomini e donne è ancora innamorato di Gemma Galgani?

Giorgio ha fatto una domanda piccante a Gemma nel corso della registrazione dell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e donne. Basta poco per riaccendere le speranze dei fan dell'ex coppia di UeD che sperano in un ritorno di fiamma. Ecco tutta la verità.

Rivelazione choc a Uomini e donne: Giorgio Manetti pensa ancora a Gemma?

La vita sentimentale di Gemma Galgani è sempre al centro del programma di Maria De Filippi. La dama torinese ha deciso di tornare a UeD dopo la fine della relazione con Marco Firpo. I due protagonisti del Trono Over durante la pausa estiva sono stati insieme ma i loro caratteri sono incompatibili e il comportamento di Gems non è piaciuto a Firpo, che ha deciso di troncare subito la storia. La Galgani è convinta che troverà l'anima gemella a Uomini e Donne ma c'è un colpo di scena che stuzzica la curiosità dei fan, un presunto riavvicinamento da parte di Giorgio Manetti che proprio durante la registrazione ha fatto qualcosa di insolito, lasciando tutti senza parole.

Giorgio fa una domanda a Gemma: that's amore?

Per Gemma Galgani il ritorno a UeD è stato abbastanza difficile oltre a sopportare i continui attacchi di Tina Cipollari, è stata rifiutata da Gianfranco un nuovo cavaliere di cui si era invaghita. Tra i due c'era anche stato un bacio molto appassionato che aveva infiammato il web ma il corteggiatore ha dichiarato che non voleva iniziare una relazione. Gems non si è persa d'animo è ha accettato di conoscere Riccardo con cui al momento non ci sono problemi.

Giorgio Manetti nella puntata del Trono Over registrata ha stuzzicato Gemma Galgani e le ha chiesto se sente la mancanza dei suoi baci. La domanda sconvolgente ha lasciato la dama torinese senza parole, è evidente che prova ancora dei sentimenti per il bel gabbiano, e ha esitato prima di rispondere.

La risposta di Gemma Galgani al gabbiano George

Gemma Galgani ha capito subito che quella era una provocazione e ha risposto no. La reazione non è piaciuta al pubblico, perché la dama non ha detto la verità. La domanda di Giorgio Manetti era inopportuna e fuori luogo ma ancora una volta è riuscito a colpire il cuore di Gemma. Molti fan sperano in un ritorno di fiamma, ma la Galgani ora è troppo concentrata su Riccardo. Noi speriamo solo che per la dama non sia l'ennesima delusione. E voi che cosa ne pensate? Alla fine Gemma e Giorgio lasceranno insieme Uomini e donne sorprendendo tutti?