Balena spiaggiata sulle coste di New York: è la settima questo mese

Un’enorme megattera è stata ritrovata sulle rive di Long Island, New York, lunedì 30 gennaio 2023: è l’ultimo di una serie di incidenti per cui negli ultimi mesi si è registrata un’ondata di balene decedute nelle acque circostanti e lungo la costa orientale.

La balena è stata trovata intorno alle 6:30 del mattino sul Lido Beach West Town Park sulle coste di Long Island, New York, lo ha riferito Fox New York. Le squadre di emergenza stavano cercando di capire spostare l’enorme mammifero marino.

“Questo è di gran lunga il più grande”, ha detto a News 12 il supervisore di Hempstead Town, Don Clavin. “Gli equipaggi che sono qui da quasi due decenni non hanno mai visto una balena di queste dimensioni. Solo per portarla sulla riva abbiamo dovuto usare una gru pesante. E i fili si stavano spezzando per alzarla“.

I ricercatori stimano che la balena sia lunga circa 12 metri, pesa 32 tonnellate e si ritiene che sia un adulto di circa 5 anni. L’animale non mostrava segni evidenti di trauma. Solo l’autopsia potrà rivelare le cause del decesso.

Si indaga sui decessi delle balene registrati negli ultimi mesi

La megattera è la decima grande balena che si è arenata sulle spiagge dell’Atlantico, tra cui Long Island e il New Jersey, negli ultimi due mesi.

La National Oceanic and Atmospheric Administration riferisce di 178 spiaggiamenti di balene megattere in 13 stati atlantici dal 2016. L’agenzia ha etichettato queste morti come “eventi di mortalità insoliti” e afferma che sono ancora oggetto di indagine.

Clean Ocean Action, con sede nel New Jersey, chiede al governo federale di indagare sulle morti delle balene registrate questo mese, per capire se la responsabilità è dei lavori di costruzione del fondale oceanico per i progetti eolici offshore nei due stati.

Alcuni gruppi di ambientalisti ritengono tuttavia che i progetti dovrebbero essere ridimensionati ma non fermati del tutto.