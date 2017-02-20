Home Attualità Ballando con le stelle, Roberta Bruzzone giudice speciale della nuova edizione: info e Anticipazioni

di Redazione 20/02/2017

La nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma tv condotto come sempre da Milly Carlucci il sabato sera su Rai 1, si arricchisce di tante curiose novità. Sarà forse rinnovare il format del piccolo schermo o forse ancora per tenere sempre più testa alla rivale Maria De Filippi che su Mediaset è ritornata a fare emozionare i telespettatori con le nuove storie di C'è Posta Per Te, ma la nuova edizione della trasmissione dedicata al talento dei vip da il benvenuto nel suo cast addirittura ad una psicologa. Parliamo infatti di Roberta Bruzzone, la criminologa balzata negli ultimi tempi all'attenzione nazionale grazie alla divertente imitazione di Virginia Raffaele direttamente sul palco di Amici 2017, la quale sarà adesso chiamata da giudice speciale, pensate bene, a tracciare i profili psicologici dei concorrenti in gara, svelando così i segreti di tutti i vip e la loro personalità. A Ballando con le stelle Roberta Bruzzone andrà così ad affiancare il team composto Fabio Canino,la coreografa Carolyn Smith, lo stilista Guillermo Mariotto, il giornalista Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ballando Con le Stelle, Anticipazioni: chi sono i vip in gara La nuova edizione di Ballando con le Stelle debutterà con la sua prima attesissima puntata proprio sabato sera 25 febbraio in prima tv su Rai 1. Stando alle Anticipazioni, saranno ben 13 le coppie che si contenderanno la vittoria sul palco di Milly Carlucci: tra gli ospiti concorrenti spiccano Alba Parietti, l'attrice Martina Stelle, ma anche Anna Galiena, Giuliana De Sio e la giornalista Anna La Rosa. Tra i protagonisti maschili di Ballando Con le stelle ci saranno invece il judoka Fabio Basile, il rugbista Martin Castrogiovanni, ma anche il grandissimo Fausto Leali ed il simpaticissimo Simone Montedoro. L'appuntamento è fissato per sabato 25 febbraio su Rai 1. Per le Anticipazioni e tutte le info sulle Repliche continuate a seguirci!

