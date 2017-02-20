Home Attualità Il Segreto, Francisca contro il matrimonio di Sol e Lucas: Anticipazioni puntata 21 Febbraio 2017

Il Segreto, Francisca contro il matrimonio di Sol e Lucas: Anticipazioni puntata 21 Febbraio 2017

di Redazione 20/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Eccoci anche oggi con le Anticipazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5 alle ore 16.10. Nuovi intrighi e nuovi colpi di scena ma soprattutto i nuovi piani di donna Francisca e questa volta contro Sol e Lucas, protagonisti di un amore fin troppo travagliato. Oggi vi raccontiamo la trama di martedì 21 Febbraio 2017 ma prima di questa, vediamo di fare un piccolo riassunto della puntata di oggi della soap Il Segreto. Riflettori puntati sulla rabbia di Severo: lui e Carmelo hanno infatti da poco scoperto come il responsabile dei danni alle dighe d'irrigazione sia proprio Hernando Dos Casa, il quale sembrerebbe intento a prosciugare le sue terre. Ma Severo sa di non essere in grado di fermare per vie legali i suoi loschi intenti. Nel frattempo Fe nutre dei forti sospetti su Francisca ed è infatti convinta che la donna voglia far di tutto per sabotare le nozze di Lucas e Sol. Avrà ragione? Anticipazioni Il Segreto: Francisca contro Lucas e Sol Stando alle Anticipazioni de Il Segreto per la puntata di martedì 21 febbraio su Canale 5, Francisca vorrebbe veramente sobotare le nozze dei due ragazzi; la donna è infatti convinta che il vicario non permetterà il matrimonio di Sol e Lucas. Riuscirà anche questa volta a portare a termine i suoi piani? Le Anticipazioni di questa settimana tuttavia promettono di stupirci con alcuni colpi di scena che hanno a che fare proprio con i piani di Francisca..Intanto Rafaela e Ramiro decidono di fare una bella passeggiata in paese ma portano con loro anche Beatriz suscitando così l'ira di Hernando, arrabbiato per non aver dato alcun permesso. Emilia è quasi giunta a smascherare Raimundo ma l'uomo cercherà di arrampicarsi sugli specchi arrangiando una scusa e dicendo appunto che lui e Matias hanno intenzione di organizzare un viaggio a sorpresa proprio a Madrid per andare a trovare Prado. Lei ci crederà davvero? Lo scopriremo nelle prossime anticipazioni de Il Segreto, continuate a seguirci!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp