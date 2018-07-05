Home Scienza e Tecnologia Banana Phone arriva in Italia: tutti i dettagli del nuovo smartphone

Banana Phone arriva in Italia: tutti i dettagli del nuovo smartphone

di Redazione 05/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La nuova versione del Nokia 8110 4G è pronta per approdare sul mercato italiano. Lo smartphone che ha ben poco di smart, per quel che riguarda funzionalità e desing, è la versione rinnovata e migliorata dello storico Nokia che fu presentato, per la prima volta, nel 1996. Il nuovo smartphone è stato progettato da HMD Global, e il suo prezzo rispecchia in pieno ciò che era stato annunciato durante lo scorso MWC. Ecco tutti i dettagli del "Banana Phone", così com'è comunemente conosciuto. Che cos'è il Banana Phone Ha ben poco di smart il nuovo smartphone presentato da HMD Global: la funzione touch e tutte le altre funzionalità che comunemente fanno parte di un qualsiasi smartphone non sono proprie del nuovo Nokia 8110 4G. Allo stesso tempo, però, l'originalità del design e la possibilità di poter inserire le applicazioni più gettonate fanno, del nuovo telefono, un vero e proprio gioiello pronto a circolare nel mercato italiano. Il nuovo telefono è chiamato "Banana Phone" per via del suo design che ricorda proprio il frutto: la scocca leggermente curva e lo sportellino a protezione della tastiera sono i simboli iconici dello smartphone. Il telefono è presente in due colorazioni differenti: gialla e nera. Dove trovare il Banana Phone L'hardware del telefono è molto basico, e si appoggia sulla piattaforma Qualcomm 205. Tra le funzionalità del nuovo "Banana Phone" c'è la fotocamera da 2 MB, il supporto sia per Wifi che per Bluetooth 4.1 e 4G LTE. La caratteristica principale del nuovo telefono, però, è la possibilità di installare applicazioni certamente molto gettonate come Google e Whatsapp. Questo grazie al sistema operativo KaiOS. E' possibile trovare il telefono nei migliori negozi di telefonia italiani al prezzo di 89 euro. Il prezzo rispecchia, in tutto e per tutto, quanto era stato annunciato nello scorso MWC. Il telefono è già disponibile, migliori dettagli sono ovviamente offerti nella pagina ufficiale della Nokia.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp