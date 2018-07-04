Puzza di sudore, nuovo deodorante ad azione mirata

Estate e sudore un binomio imprescindibile, soprattutto in questi giorni che il Sud è sotto la morsa di Caronte. Probabilmente stamattina avete avuto un incontro inaspettato con una persona che puzzava di sudore, a volte non si tratta di scarsa pulizia ma di un vero e proprio problema. I ricercatori infatti hanno cercato di analizzare il meccanismo che regola la puzza di sudore.

Il sudore umano non puzza

Dovete sapere che il nostro sudore è inodore. La puzza è causata dai batteri che vivono nelle nostre ascelle e metabolizzano le molecola secrete dalla pelle. L'esatto meccanismo non è ancora stato svelato del tutto però i ricercatori delle università di Oxford e di York hanno fatto un piccolo passo in avanti perché hanno scoperto qual è la proteina che consente ai batteri di riconoscere le molecole del sudore. I prossimi deodoranti ad azione mirata sicuramente saranno sviluppati con una composizione diversa.

Come è fatto il sudore

Il sudore umano è composto da acqua e molecole secrete dalle ghiandole sudoripare. Nel nostro corpo si trovano disperse le ghiandole eccentriche che sono le responsabili del sudore associato all'esercizio fisico, inodore e che mantiene la temperatura. Poi ci sono le ghiandole apocrine localizzate a livello ascellare e nell'area dei genitali, secernono molecole complesse e inodore che assimilate dai batteri causano l'emanazione di odori sgradevoli.

La scoperta

Gavin Thomas, uno degli autori dello studio ha spiegato che “solo poche specie batteriche nelle nostre ascelle sono effettivamente responsabili dei cattivi odori”, una di queste è lo Staphylococus hominis, che converte la S-Cys-Gly-3M3SH (secreta con il sudore) nel tioalcolo 3-metil-3-solfanilesan-1-olo (3m3sh). La ricerca è stata pubblicata sulla rivista eLife e lo studio spiega che la specie batterica ha una proteina di trasporto che riconosce i composti e la trasformazione avviene nel citoplasma del batterio. I deodoranti in commercio uccidono i batteri e agiscono come una vera e propria “bomba nucleare”, poi ci sono gli antitraspiranti che bloccano le ghiandole sudoripare, ma nessun tipo riesce ancora ad agire in maniera mirata per fermare la puzza di sudore.