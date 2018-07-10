Banane a rischio estinzione: ecco cosa sta succedendo

Le banane rischiano l'estinzione. In Madagascar si cerca di proteggere la pianta che è considerata la “madre”, attualmente ce ne sono solo 5. La varietà che consumiamo, la Cavendish, è stata sterminata.

Addio banane, pericolo estinzione

Quante volte, presi dalla fame, abbiamo addentato una bella banana. Spuntino ricco e nutriente, ricco di potassio, sale minerale indispensabile per regolare alcune delle funzioni vitali del nostro organismo. La banana però è in pericolo, è stato lanciato l'allarme per una specie particolare che si sviluppa solo in Madagascar ma è considerata molto importante per salvaguardare le coltivazioni delle banane commestibili. I ricercatori britannici sostengono che se non si salva questa pianta potrebbero scomparire anche le altre.

Banane specie Cavendish a rischio

In futuro le banane potrebbero essere un frutto introvabile. La specie commestibile che arriva sui banchi ortofrutta è la Cavendish ma rischia di essere distrutta da un parassita. L'unica varietà che può resistere è in Madagascar ma sono rimasti solo 5 esemplari. Il futuro dell'iconico frutto esotico si gioca tutto in quelle terre selvagge e lontanissime. Nei geni della pianta del Madagascar si trova la “cura” per proteggere tutte le banane ma il fatto che sia stata inserita nell'elenco delle specie mondiali a rischio estinzione genera preoccupazione. La banane Cavendish possono essere uccise dalla malattia di Panama, riscontata solo in Asia ma che potrebbe diffondersi anche in America. C'è già un precedente, negli anni '50 si estinse la banana Gros Michel, sostituita dalla banana Cavendish appunto. La sopravvivenza del frutto è appesa ad un filo, tra incendi, inquinamento ed eventi atmosferici, con il parassita il rischio estinzione delle banane aumenta.

Malattia di Panama banane

La malattia di Panama è causata da un fungo killer, diversi gli appelli lanciati dagli esperti. Il Fusarium oxysporum cubense (Foc), chiamato Tropical Race 4 (TR4), attacca le radici delle piante. Non c'è un sistema di difesa, e una piantagione può essere sterminata in 2-3 anni. La malattia si trasmette attraverso il suolo e l'acqua, e l'agente patogeno resiste ai fungicidi e non è possibile controllarlo chimicamente. Dopo aver sterminato le colture di banane Cavendish di Taiwan si è diffuso in Cina, Indonesia e Malesia riducendo in maniera significativa anche la produzione australiana. L'espandersi della malattia di Panama sarebbe devastante soprattutto nei paesi più poveri dove costituisce l'unico alimento insieme a riso e grano.