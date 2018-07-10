Anticipazioni Temptation Island: Valentina perdona Oronzo?

Tra Oronzo e Valentina di Temptation Island non è ancora detta l'ultima parola. La ragazza ha deciso di mettere fine alla loro storica relazione durante il falò di confronto, dopo soli 5 giorni sull'isola. La scelta ha spiazzato tutti anche il conduttore Filippo Bisciglia ma nella seconda puntata Oronzo Carinola, chiede di rivederla e lei accetta.

Valentina ha perdonato Oronzo? Anticipazioni Temptation Island

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono i protagonisti indiscussi della prima puntata del docu-reality estivo di Canale 5. Chi pensava che l'attenzione verso Temptation Island fosse calata con il passare degli anni deve ricredersi perché oggi il protagonista assoluto dei social è Oronzo Carinola, giovane pugliese fidanzato da dieci anni con Valentina De Biasi. È stata proprio lei a voler partecipare a Temptation Island perché esasperata dai continui tradimenti. La 25enne sperava che l'esperienza potesse cambiare il fidanzato, ma dopo soli 5 giorni ha chiesto il falò di confronto. Per quanto riguarda le altre coppie di Tempation Island, tutte le attenzioni sono puntate su Giada e Francesco e su Rafaela e Andrea. Giada si diverte moltissimo con i tentatori, mentre Rafaela è sconvolta da Andrea, troppo vicino alla tentatrice Teresa.

Oronzo Carinola: la frase che indigna il web

Tornando alla coppia Oronzo e Valentina, non sono mancate le polemiche su una frase detta dal ragazzo alla fidanzata. Valentina, supportata dalle altre fidanzate, aveva deciso di organizzare una piccola “vendetta” nei confronti di Oronzo ed è uscita con il tentatore Giuseppe. Guardando quelle immagini Oronzo ha detto: “Mo ti faccio piangere!”. Per il pubblico ha dimostrato di essere maschilista e all'antica e ha mancato di rispetto alla fidanzata e alle donne, per questo dovrebbe chiedere scusa.

Valentina e Oronzo stanno insieme?

Tempation Island mette a dura prova le coppie più mature e consolidate e fa scoppiare quelle fragili e dove ci sono molti problemi, come nel caso di Valentina e Oronzo. Il bel pugliese, ha dimostrato di gradire la compagnia delle tentatrici sin dalla prima sera, la bella Valentina ha visto tre video nel pinneto e si è lasciata andare ad un lungo sfogo. È uscita a cena con Giuseppe non solo per far ingelosire Oronzo ma per fargli capire quello che prova. Purtroppo sull'isola dei sentimenti ha capito tante cose e ha deciso di lasciare il fidanzato, a nulla sono servite le sue lacrime e il suo pentimento. Valentina crede più ad Oronzo. Dopo aver confessato che l'uscita era solo uno scherzo ha lasciato Temptation Island da sola. Oronzo Carinola è disperato. Ma l'amore non è bello se non è litigarello e nulla può essere dato per scontato. Ne vedremo delle belle. Seguite le nostre anticipazioni Temptation Island.