Home Economia & Lavoro Banca Carige, continuano le dimissioni: lascia anche Ilaria Queirolo

Banca Carige, continuano le dimissioni: lascia anche Ilaria Queirolo

di Redazione 07/08/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Continuano le dimissioni per Banca Carige, adesso più che mai nel caos. La Banca italiana con quartier generale a Genova ha visto, nell'ordine, le dimissioni prima del presidente Giuseppe Tesauro, poi quella di Vittorio Malacalza dal consiglio di amministrazione. A lasciare adesso è la consigliera Ilaria Queirolo; le dimissioni non sono state annunciate dalla stessa interessata, ma direttamente dalla Banca attraverso un comunicato stampa. Banca Carige ha comunque ringraziato la consigliera per la propria professionalità e il proprio lavoro, servendosi poi di una seconda nota per spiegare i motivi delle dimissioni. Il comunicato stampa di Banca Carige Le dimissioni di Ilaria Queirolo, consigliera di Banca Carige, sono state annunciate questa mattina attraverso un comunicato stampa della stessa Banca; Carige ha prima chiarito la natura delle dimissioni, poi si è servita di una nota per spiegare i motivi delle dimissioni. «La professoressa Ilaria Queirolo, consigliere di amministrazionee membro del comitato Remunerazione, ha rassegnato in data odierna le proprie dimissioni dalla carica con effetto immediato». ha spiegato la Banca, poi precisando che «non era destinataria di deleghe per quanto a conoscenza della Società, non risulta titolare di azioni della società stessa» e «non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti la cessazione della carica». Ovviamente non poteva mancare la nota conclusiva: la Banca «prende atto delle dimissioni e ringrazia la consigliera Queirolo per l’attività svolta». Il motivo delle dimissioni di Ilaria Queirolo Le dimissioni di Ilaria Queirolo sono solo le ultime di una lunga serie. Prima sono arrivate quelle del presidente Giuseppe Tesauro, poi quelle di Vittorio Malacalza dal consiglio di amministrazione. Banca Carige ha spiegato, in una seconda nota diffusa successivamente, il motivo delle dimissioni di Ilaria Queirolo. «Le odierne dimissioni della professoressa Ilaria Queirolo sono state rassegnate alla luce degli eventi che hanno interessato la banca negli ultimi mesi e, in particolare, le palesi tensioni cui è stato sottoposto il Consiglio di Amministrazione, nonché l’insorgere di insanabili divergenze sulla gestione aziendale, cui occorreva reagire con un impegno capace di salvaguardare nel modo migliore la banca. L’avvenuta approvazione della relazione semestrale e la convocazione dell’Assemblea dei soci le hanno consentito di rassegnare le dimissioni con effetto immediato. La professoressa Queiroloha comunque concluso il suo messaggio ribadendo che è stato un onore servire Carige e collaborare con i colleghi consiglieri, i dirigenti e i dipendenti di cui ha apprezzato professionalità e affezione alla banca».

Condividi Facebook Twitter Whatsapp