Preservativi gratis a Milano, la distribuzione nelle biblioteche

di Redazione 07/08/2018

Nel corso delle ultime ore sono diverse le news che raccontano gli aneddoti di alcuni preservativi difettosi. Come potete immaginare la parodia è arrivata anche sui social, ma la notizia del giorno è comunque un'altra. "Preservativi gratis a Milano", a decidere il tutto è stata la giunta comunale, la distribuzione nelle biblioteche inizierà il prossimo ottobre. Preservativi Durex difettosi Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia secondo cui diversi utenti si sarebbero lamentati dei preservativi Durex difettosi. Il preservativo rappresenta una delle protezioni sessuali più antiche nei tempi, nel frangente ha subito diversi mutamenti e adattamenti ma non è mai stato dato sicuro al 100%. Non a caso il web è stato invaso dalle lamentele di diversi utenti che hanno lamentato l'inefficacia dei preservativi Durex difettosi. Sesso e sicurezza Uno dei punti nevralgici del sesso e la sua sicurezza, riguardano appunto le precauzioni da utilizzare durante il rapporto. Dopo la diffusione della notizia riguardante i preservativi difettosi, in una nota riportata anche da Il Giornale, Durex informa: "La sicurezzadei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Recentemente, abbiamo verificato che un numero limitato di condom non in lattice Durex RealFeel e Durex No Latex non hanno superato i nostri severi test sulla durata di conservazione e potrebbero non essere conformi agli standard in prossimità della data di scadenza". Le notizie però non finiscono qui... A breve potremmo avere la distribuzione di preservativi gratis a Milano. L'dea fonda le sue radici proprio nel sesso e sicurezza della persona. Preservativi gratis a Milano La giunta della città di Milano ha deciso di andare contro corrente, sfidare il giudizio delle persone e scendere in campo con una nuova iniziativa. Ad ottobre, proprio nelle biblioteche, saranno distribuiti preservativi gratis a Milano. L'iniziativa, che nasce con il nome di "Prendimi", è promossa da Simone Zambelli, presidente del Municipio 8. Questa è diretta ai ragazzi, uomo o donna, under 24 e ha il fine di abituare, oltre che educare, i giovani alla pratica del sesso sicuro e protetto, proteggendo se stessi e gli altri dalle malattie infettive.

