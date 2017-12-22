Home Intrattenimento Barbara D'Urso e Federica Panicucci hanno litigato? Guerra negli studi Mediaset

Barbara D'Urso e Federica Panicucci hanno litigato? Guerra negli studi Mediaset

di Redazione 22/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Allarme guerra negli studi Mediaset. Barbara D'Urso e Federica Panicucci hanno litigato? La news è stata diffusa qualche ora sembra che le due grandi presentatrici abbiano avuto un pesante battibecco. Ecco cos'è successo Federica Panicucci contro Barbara D'Urso Nel corso degli ultimi mesi è stata diffusa la notizia secondo cui Federica Panicucci e Barbara D'Urso sarebbero l'una contro l'altra. La conflittualità sarebbe nata da una piccola competizione dovuta ai programmi che sono stati destinati alle due donne, Barbara D'Urso conduce Pomeriggio 5 e Domenica Live, mentre Federica Panicucci Mattino 5. Due programmi che comunque ogni giorno raccolgono il consenso degli italiani. Ma cosa sta succedendo tra le due donne in queste ultime ore? Federica Panicucci prediletta dalla famiglia Rodriguez? I fan dei due programmi di Canale 5 hanno notato una cosa davvero importante. Gli ospiti che vanno nel salotto di Federica Panicucci evitano poi quello di Barbara D'Urso. Un esempio molto pratico per capire quanto stiamo dicendo è quello della famiglia Rodriguez. Ignazio e Cecilia hanno accettato più volte l'invito di Federica Panicucci, rifiutando quello di Barbara D'Urso affermando che nei suoi programmi sono stati pesantemente attaccati. La cosa però non finisce qui. La verità di Barbara D'Urso Questa settimana il giornale di gossip Oggi ha pubblicato un'intervista fatta proprio a Barbara D'Urso. La conduttrice ha risposto tranquillamente a tutte le domande, comprese quelle fatte sul rapporto con Federica Panicucci. Mentre i rumors del mondo del gossip parlano di guerra negli studi Mediaset la versione di Barbara D'Urso sarebbe diversa, anche se definita molto formale. Alla domanda sul perché ci fosse questa sorta di "odio" con Federica Panicucci la solare Barbara D'Urso ha risposto: "Non lo so. E, se fosse, non capirei davvero perché. A me è simpatica e ritengo che sappia fare bene il suo lavoro".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp