TvBlog chiude i battenti, tutti a casa

La notizia più cliccata ma ancora non ufficiale porta la chiusura di uno dei blog più famosi e gettonati di tutto il web. Il network Blogo non viene più aggiornato da ore soprattutto la sezione TVBlog.it

La fama di Blogo

TvBlog il cavallo di Troia di Blogo

TvBlog.it aggiornava quotidianamente gli utenti con informazioni dei nuovi programmi tv e dei canali del digitale terrestre e del satellite. Gli show più importanti della televisione, avevano uno spazio apposito con dirette e commenti dai blogger e dagli spettatori. Nonostante il successo di TvBlog.it comunque Blogo non ha avuto modo di ampliare la propria posizione, anche perché gli introiti erano provenienti in particolare da una vasta raccolta pubblicitaria.Il cavallo di battaglia di Blogo era TvBlog ma il network conta ad oggi molte sezioni accumulate nel corso del tempo in Blogosfere. Esempio di blog dello stesso network sono Autoblog.it, GossipBlog.it e CineBlog.it Secondo le indiscrezioni la società avrebbe portato nella mattinata i libri contabili in tribunale presentando istanza di fallimento. Il gruppo non ha ancora comunque fatto alcuna dichiarazione ufficiale. La notizia si è sparsa quando contemporaneamente tutti i blogger che operavano con Blogo si sono trovati l'accesso agli account bloccato del tutto. La situazione attualmente non è proprio delle migliori, si prova a resistere, a stringere i denti e forse questo a Blogo non è bastato per poter sopravvivere. In quanto colleghi viene spontaneo unirsi solidalmente nei confronti degli editori, tanto di cappello per il loro lavoro. Siamo tutti vicini ai nostri colleghi.