Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

TvBlog chiude i battenti, tutti a casa

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La notizia più cliccata ma ancora non ufficiale porta la chiusura di uno dei blog più famosi e gettonati di tutto il web. Il network Blogo non viene più aggiornato da ore soprattutto la sezione TVBlog.it

La fama di Blogo

TvBlog.it aggiornava quotidianamente gli utenti con informazioni dei nuovi programmi tv e dei canali del digitale terrestre e del satellite. Gli show più importanti della televisione, avevano uno spazio apposito con dirette e commenti dai blogger e dagli spettatori. Nonostante il successo di TvBlog.it comunque Blogo non ha avuto modo di ampliare la propria posizione, anche perché gli introiti erano provenienti in particolare da una vasta raccolta pubblicitaria.

TvBlog il cavallo di Troia di Blogo

Il cavallo di battaglia di Blogo era TvBlog ma il network conta ad oggi molte sezioni accumulate nel corso del tempo in Blogosfere. Esempio di blog dello stesso network sono Autoblog.it, GossipBlog.it e CineBlog.it Secondo le indiscrezioni la società avrebbe portato nella mattinata i libri contabili in tribunale presentando istanza di fallimento. Il gruppo non ha ancora comunque fatto alcuna dichiarazione ufficiale. La notizia si è sparsa quando contemporaneamente tutti i blogger che operavano con Blogo si sono trovati l'accesso agli account bloccato del tutto. La situazione attualmente non è proprio delle migliori, si prova a resistere, a stringere i denti e forse questo a Blogo non è bastato per poter sopravvivere. In quanto colleghi viene spontaneo unirsi solidalmente nei confronti degli editori, tanto di cappello per il loro lavoro. Siamo tutti vicini ai nostri colleghi.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Libia, sbarcati primi migranti in Italia provenienti da Tripoli

Articolo Successivo

Barbara D'Urso e Federica Panicucci hanno litigato? Guerra negli studi Mediaset

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025