Home Intrattenimento Barbara d'Urso news: niente più alimenti all'ex marito

Barbara d'Urso news: niente più alimenti all'ex marito

di Redazione 11/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Il regalo più bello per i 60 anni di Barbara d’Urso era già arrivato in anticipo anche se la news di gossip è arrivata soltanto adesso: la conduttrice da questo mese non sarà più obbligata a pagare un assegno di mantenimento all'ex marito, il ballerino Michele Carfora, l’assegno del divorzio che gli era stato riconosciuto in passato da un giudice Con una sentenza del 2 maggio scorso infatti la Corte d’Appello di Roma ha cancellato l’obbligo dell’assegno dopo che Barbara d’Urso era stata denunciata penalmente dall’ex marito per il mancato pagamento di un assegno che invece non gli doveva spettare e che la conduttrice Mediaset infatti non aveva pagato. I giudici hanno stabilito, come ha ribadito anche di recente la Cassazione, che se un ex coniuge si forma una nuova famiglia non ha più diritto all'assegno stabilito al momento del divorzio, anche perché durante il matrimonio ognuno dei coniugi, entrambi personaggi dello spettacolo, aveva comunque un reddito proprio. Come ricordano le news di gossip, Barbara d’Urso e Michele Carfora si erano separati consensualmente nel 2006 a distanza di tre anni dal matrimonio, ma all'atto del divorzio il ballerino aveva fatto richiesta dell'assegno dalla parte della moglie. Ora però lui ha cominciato una nuova vita con un'altra compagna e quindi non ha più diritto ad essere pagato dalla sua ex. Una liberazione definitiva per Barbarella che ora, come ha confessato al settimanale 'Oggi' potrà pensare finalmente a trovare un nuovo amore.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp