Raz Degan Instagram: messaggio in codice per Paola Barale. Sono tornati insieme?

Paola Barale e Raz Degan gossip news: il dettaglio su Instagram non sfugge ai fan, l’annuncio al Maurizio Costanzo Show?

Paola Barale e Raz Degan continuano a far sognare i follower sui social. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 12 ha postato un selfie su Instagram seguito da tanti hastag, tra questi spuntava #Aragosta, che è il soprannome con cui si è sempre rivolto a Paola Barale. Raz Degan ha approfittato del bel sole di Roma per un tuffo in piscina mentre la Barale era ancora a Milano e ha risposto alla provocazione social scrivendo che avrebbe raggiunto la capitale per incontrare qualcuno che non vede da tempo.

Raz Degan si trova a Roma per le riprese del film The Last Shaman di Luca Argentero, Paola Barale invece sarà ospite del Maurizio Costanzo Show. La showgirl che lo scorso 28 aprile ha spento 50 candeline si racconterà ai microfoni del giornalista. Forse si riferiva proprio a lui quando ha scritto su Instagram che rivederà una persona importante, la Barale ha lavorato con Costanzo a Buona Domenica. In ogni caso il mistero si infittisce e il gossip impazza più che mai.

Paola Barale a Verissimo ha dichiarato che la storia con Raz Degan è chiusa anche se li lega un affetto fortissimo. In passato ha sofferto molto perché il modello israeliano è un uomo che non si ferma mai e quando pensava alla loro relazione immaginava lei seduta ad aspettarlo mentre si allontanava. Oggi invece balla e si diverte, forse quel “cerando #Aragosta” che ha scritto Raz è una dichiarazione d’amore: è lui che va incontro a Paola? Lo scopriremo molto presto, forse proprio stasera con le anticipazioni del Maurizio Costanzo Show.