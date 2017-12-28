Home Intrattenimento Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Il nuovo gossip

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? Il nuovo gossip

di Redazione 28/12/2017

Belen Rodriguez e Andrea Iannone in crisi? La coppia più discussa del mondo dello spettacolo è stata travolta da un nuovo gossip... A quanto pare la showgirl argentina e il motociclista non riescono a trovare un equilibrio per il loro amore, tanto che il matrimonio sembra esser stato definitivamente cancellato Belen Rodrguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Come abbiamo appena accennato il mondo del gossip sembra non voler lasciare in pace Belen Rodriguez. In questi giorni abbiamo avuto modo di vedere l'argentina circondata dall'affetto della famiglia e dall'amore del piccolo Santiago... Ma senza Andrea Iannone. Nei giorni scorsi qualche rumors però ha fatto luce su un nuovo avvicinamento proprio tra la showgirl e l'ex marito. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme per il bene del figlio? A quanto pare il ballerino di Amici continua a conservare un buon rapporto con la Rodriguez, tanto da chiederle importanti consigli di lavoro, come dimostra la scelta relativa all'ingaggio ricevuto dall'Isola dei Famosi 2018. Andrea Iannone di nuovo single? Il rapporto tra Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De Martino sembra non esser mai piaciuto a Andrea Iannone. Il motociclista questa estate ha addirittura deciso di vivere in una villa diversa da quella che la Rodriguez ha a Ibiza, proprio per non stare troppo vicino a Stefano De Martino. Nel corso delle ultime settimane però qualcuno afferma che Andrea Iannone sia tornato single e proprio per volere della fidanzata che pare non sia pronta per un imminente matrimonio, una cosa successivamente smentita dal settimanale Chi. Ma qual è la verità? Andrea Iannone su Belen: "Lei è una donna..." Nonostante i vari gossip sembra che Belen Rodriguez e Andrea Iannone abbiano superato la crisi... O forse non c'è mai stata, anche se il matrimonio sembra esser definitivamente saltato. Il motociclista in occasione di un'intervista rilasciata a Sky Sport su Belen ha dichiarato: "Lei è una donna di una semplicità tale da stare bene ovunque. In tutte le cose ci sono dei pro e dei contro, e io le ho vissute entrambe. Non sto mai a calcolare mi va meglio così, la percentuale… Cosa conviene di più… Semplicemente io mi sono ritrovato a vivere questa donna meravigliosa".

