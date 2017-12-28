Home Intrattenimento Uomini e Donne registrazioni, chi è il nuovo tronista?

Uomini e Donne registrazioni, chi è il nuovo tronista?

di Redazione 28/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Uomini e Donne torna con le nuove registrazioni! Paolo Crivellin ormai ha fatto la sua scelta che è stata registrata oggi, 28 dicembre, anche se non è ben chiaro se lascerà il programma insieme a Angela. Nel corso di queste ultime ore però è stato ufficializzato l'arrivo di un nuovo tronista... Chi è? Trono Gay o Trono Classico? Novità in arrivo a Uomini e Donne In queste settimane abbiamo avuto modo di assistere a un travagliato percorso di Paolo Crivellin, sempre più vicino alla corteggiatrice Angela. Secondo le varie anticipazioni sembra che oggi il ragazzo nelle nuove registrazioni abbia ufficializzato la sua scelta... Anche se ancora non è stato reso noto chi sarebbe la corteggiatrice fortunata. Nel frattempo gli autori stanno preparando una grande novità per Uomini e Donne. Il nuovo tronista si siederà sul Trono Gay o sul Trono Classico? Scopriamo insieme i protagonisti del toto nomi. Alessio Bruno è il nuovo tronista? Uomini e Donne a gennaio 2018 tornerà con nuovi e intriganti amori. Se da una parte Paolo Crivellin è pronto a lasciare il programma insieme a una lei, dall'altra parte abbiamo un ragazzo pronto a cercare la sua anima gemella. Maria De Filippi però sembra che questa volta abbia le idee ben chiare tanto da decidere di puntare tutto su i protagonisti di Temptation Island. Non a caso tutti gli indizi presenti sul web parlano di Alessio Bruno come nuovo tronista di Uomini e Donne. La conferma di quanto detto in un certo qual modo è arrivata da Raffaella Mannioia. Raffaella Mannoia afferma: è in arrivo l'uomo dalle mille Natale è appena finito ma Raffaella Mannoia è già tornata a lavoro. Come abbiamo avuto modo di accennare poco fa, Paolo Crivellin ha già fatto la sua scelta, ma la redazione ha già trovato il nuovo tronista. Nel toto nomi per il Trono Classico troviamo proprio Francesco Chiofalo, alias Lenticchio, Alessio Bruno e Nicolò Brigante. In un post sui social però Raffaella Mannoia parla di un "uomo dalle mille": "E anche sto Natale…oggi lavoro e domani nuova registrazione…e già rido sapendo cose che non posso dire…ma rido…#èarrivatoluomodallemille…"

Condividi Facebook Twitter Whatsapp