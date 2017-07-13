Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai è pace fatta?
di Redazione
13/07/2017
Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ormai è pace fatta? Non c'è estate senza gossip sulla showgirl argentina! Cosa sta succedendo nel cuore di Ibiza? Andrea Iannone è sempre più lontano dalla sua fidanzata, mentre Belen più vicina a Stefano De Martino. Questa volta però non si tratta solo di rumors, ma una conferma di quanto detto arriva da alcune dichiarazioni fatte da Alfonso Signorini. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i fan in un certo qual modo continuano a sostenere che tra i due ci sia amore. Quindi come mai è arrivato anche il divorzio? Dopo la battutina che Stefano De Martino ha fatto durante Selfie - Le cose cambiano il mondo del gossip si è fatto un'opinione solida su quanto successo realmente alla coppia. Se ben ricordate il ballerino disse: "La mamma di Belen al nostro matrimonio piangeva, ma perché sposava me". Secondo alcune voci di corridoio, mai confermate, i due si sarebbe lasciati a causa delle pressioni fatte dalla famiglia della showgirl. La cosa che ha stranito tutti però è che dopo tale dichiarazione Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono spariti praticamente dai social network, mentre il ritorno di fiamma con Stefano De Martino prende sempre più corpo... Almeno così sostiene Alfonso Signorini su Chi. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme? Il tanto atteso gossip potrebbe diventare realtà, a discapito di Andrea Iannone che voleva sposare l'argentina. Lo scoop arriva da Alberto Signorini che si Chi scrive: "Come provano le ultime foto della coppia appena Stefano riporta da Belén Santiago, l’argentina non perde tempo a salutare con affetto il suo ex. Segue un bacio lieve sulla guancia, segue una carezza leggera di Stefano sul collo della mamma di suo figlio".
