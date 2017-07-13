Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi stanno insieme? Nuovi indizi social
di Redazione
13/07/2017
Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi stanno insieme? Estate d'amore per i due cantanti salentini, il gossip ormai sembra essere una realtà ben solida. La conferma arriverebbe anche da nuovi indizi social. Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi stanno insieme? L'estate 2017 si presenta già piena di gossip molto interessanti! Dopo lo scoop riguardante Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, ecco che sembra esser stato scoperto un altro amore travolgente. Da troppo tempo si parla di un nuovo amore per Emma Marrone, motivo per cui il gossip italiano non fa altro che cercare l'uomo fortunato. In un primo momento si è parlato di un ritorno di fiamma con Stefano De Martino, successivamente di una possibile storia con l'attore Riccardo Scamarcio. Recentemente qualcuno ha fatto addirittura riferimento a un possibile flirt con Tommaso Paradiso dei The Giornalisti. La verità sulla vita sentimentale di Emma Marrone sarebbe un'altra. Secondo le ultime news la cantante salentina ha scelto un amore "pugliese" proprio come lei, il fortunato fidanzato dunque sarebbe Giuliano Sangiorgio dei Negramaro. La tesi circa la relazione tra Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi è sostenuta dal settimanale DiTutto, che ha pizzicato i due artisti durante una vacanza. La tesi del giornale di gossip è sostenuta anche da alcuni indizi social. Qualche giorno fa Emma ha pubblicato una foto in topless, quello che fa riflettere però non è la didascalia, ma quanto la location che sembra essere la stessa delle foto pubblicate da DiTutto. Chissà se Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi hanno intrapreso la loro relazione in occasione della realizzazione del brano Sorrido già, cantata insieme a Elisa?
