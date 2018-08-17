Home Intrattenimento Belen Rodriguez fa arrabbiare i fan. Bufera sul web

Belen Rodriguez fa arrabbiare i fan. Bufera sul web

di Redazione 17/08/2018

La bella argentina con una foto indigna i fan, che non lasciano scappare l'occasione per dirne quattro alla soubrette. BELEN E LA FOTO INCRIMINATA Belen Rodriguez, fresca di vacanza ad Ibiza, in compagnia dei suoi fratelli e del fidanzato Andrea Iannone, è pronta a volare verso la Sardegna. La conduttrice tv, però, questa volta fa infuriare i fan. Sul suo profilo Instagram l'argentina ha postato una foto che la ritraeva appoggiata ad un jet privato, con la didascalia 'Vuela'. I fan, alla vista di questa pic, si sono lamentati dell'esagerata ostentazione di ricchezza da parte della Rodriguez e hanno cominciato a insultarla sul noto social di foto e video istantanei. Molti hanno rivolto lei delle offese come: 'Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto', 'Poveretta, sei solo un bel contenitore ma vuota' oppure 'Cafonata'. Insomma, a quanto pare agli estimatori della presentatrice e modella questa fotografia non è andata proprio giù. A scendere in campo a difesa di Belen è la mamma, la signora Veronica Cozzani, che intervenendo sull'accaduto, ha risposto a una follower: "Cosa dici? Che barbarie! Sii felice". LA VACANZA CON IANNONE CONTINUA CON LE POLEMICHE Durante le vacanze a Ibiza di Belen non potevano di certo mancare anche delle polemiche. Qualche giorno fa l'argentina è stata criticata per alcuni scatti e stories postate dal fratello Jeremias dai quali emergeva una nottata brava all'insegna di qualche bicchierino di troppo. In ultimo, per cronologia, un video nel quale Belen balla con il suo fidanzato, il campione Andrea Iannone e a un gruppetto di amici. La modella inizia a ballare in maniera seducente con un ragazzo al quale da una palpatina alle parti intime. Anche in questa occasione pioggia di insulti e commenti ai quali mette subito una pezza il motociclista: "Si tratta di un nostro amico ed è gay". Con questo commento il fidanzato più invidiato d'Italia ha letteralmente azzittito i fan più criticoni.

