Caterina Balivo: grande festa per la prima candelina della figlia Cora

di Redazione 17/08/2018

Festeggiamenti in casa Balivo per il primo compleanno della secondogenita Cora. LA FESTA E I RINGRAZIAMENTI AI FAN Un party all'insegna del rosa quello che Caterina Balivo e i suoi familiari hanno dedicato alla piccolina di casa. Cora, la figlia secondogenita della conduttrice tv, ha compiuto nella giornata di ieri, il suo primo anno. Palloncini rosa con il nome e il numero stampato sopra, fenicotteri, e gonfiabili a forma di cocomero, ananas e gli immancabili fenicotteri, da un paio d'anni must dell'estate, hanno contornato la casa toscana della presentatrice. Caterina Balivo è stata aiutata, in casa, da tutti i suoi familiari per le decorazioni e la buona riuscita della festa dedicata Cora, nata lo scorso 16 agosto a Grosseto. E' proprio la bella napoletana che ha postato delle stories sulle pagine dei suoi social, nelle quali faceva vedere come la sorella e ma madre dessero un enorme aiuto per gli addobbi. Bellissima la scritta composta da palloncini a elio viola a pois bianchi che formavano la scritta 'Buon compleanno Cora', con al lato altri due palloncini a forma di simpatico ananas. Non sono mancati i cappellini rosa per gli invitati, l'immancabile candelina con il numero 1 disegnato sopra e una coroncina da far indossare alla festeggiata. IL MESSAGGIO DI AUGURI E DI RINGRAZIAMENTO AI FAN Come una delle più tenere social mamme, Caterina Balivo ha postato una dolcissima foto nella quale teneva in braccio la figlia, che indossava il suo stesso modello di costume. Al fianco della foto una affettuosa didascalia di auguri per la piccola: “Che io possa sempre proteggerti” - continua - “Auguri Cora di mamma, oggi è il tuo primo compleanno e non sai quante persone ti vogliono già bene. Lo scorso anno ti aspettavo proprio tra questi scogli ed ora possiamo tuffarci insieme”. La conduttrice ha anche ringraziato i suoi molti ammiratori pubblicando una foto di lei e Cora abbracciate davanti al tavolo con la torta: “ Grazie a tutti per gli auguri. Ecco uno scatto solo per voi che l’avete amata da subito”.

