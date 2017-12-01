Home Intrattenimento Belen Rodriguez flop, chiude bottega il ristorante Ricci

di Redazione 01/12/2017

Belen Rodriguez flop commerciale in arrivo? Nel corso dell'estate ultime ore la showgirl argentina è tornata nuovamente protagonista dei magazine, ma non solo di gossip. Da tempo la bella Belen infatti aveva deciso di investire in ambito commerciale, dopo l'apertura di un salone di bellezza era arrivato anche il ristorante Ricci con Joe Bastianich... Che ha ufficialmente chiuso bottega. Dopo Masterchef Bastianich dice addio a Belen Belen Rodriguez in questi ultimi anni ha deciso di ampliare la sua attività passando dal mondo dello spettacolo a quello imprenditoriale. Dopo l'apertura del salone di bellezza l'argentina aveva deciso di lanciarsi con entusiasmo in questa nuova avventura insieme a uno dei giudici di Masterchef. Il locale in pochissimo tempo ha conquistato il cuore della movida milanese, tanto che la stessa Belen aveva deciso di frequentare il Ricci in maniera assidua. La conferma di quanto detto arriva anche dal profilo Instagram di Belen Rodriguez, dove sono diverse le foto che la ritraggono nel ristorante insieme a Andrea Iannone e gli amici. Stamattina però Joe Bastianich ha ufficializzato il suo addio a Belen, perché? Chiude il Ricci a Milano, al suo posto arriva una pizzeria napoletana Il web è stato intasato dalla notizia "Chiude il Ricci a Milano". La news è stata confermata dal magazine Scatti di Gusto che ha parlato anche di una nuova apertura... Il ristorante di Belen Rodriguez dunque cede il posto a una pizzeria napoletana, definita anche la più elegante al mondo. La cosa che lascia perplessi i fan della showgirl argentina è: come mai Belen non ha voluto scrivere un addio pubblico al suo ristorante? Una domanda molto simile in queste ultime ore viene fatta anche dai fan di Bastianich sui social network. Cosa sta succedendo nel quartier generale di Belen Rodriguez? L'argentina a breve potrebbe chiudere un'altra attività?

