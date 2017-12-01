Home Intrattenimento Isola dei famosi 2018, Sabrina Ghio nel cast dei naufraghi?

di Redazione 01/12/2017

Il Grande Fratello Vip sta per giungere al termine ma la scialuppa dell'Isola dei famosi 2018 sembra essere pronta a partire. Nel corso delle ultime settimane è stata data quasi certa la partecipazione di Francesco Monte al reality di Mediaset ma non solo... Sabrina Ghio dopo Uomini e Donne è pronta a unirsi nel cast dei naufraghi? Chi sono i vip pronti a partire per l'Isola dei famosi 2018? La stagione dei reality di casa Mediaset è nel suo momento clou! La prossima settimana scopriremo chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip, ma in attesa tanti altri vip sono pronti a partire per l'Isola dei famosi 2018. Dopo lo scandalo riguardante la fine della storia tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sembra che l'ex tronista abbia già accettato l'invito fatto dalla redazione del reality. Anche se al momento, soprattutto per una questione di tempistiche televisive, non può essere data un'assoluta conferma. In questo frangente però tra i nomi del cast affiorano anche altri personaggi appartenenti al mondo di Uomini e Donne, parliamo soprattutto di Sabrina Ghio e Rosa Perrotta. Isola dei famosi 2018 rumors, nel cast anche Stefano Bettarini? L'Isola dei famosi 2018 comincerà ufficialmente il 22 gennaio motivo per cui i rumors attorno al programma iniziano ad aumentare. Alessia Marcuzzi è stata confermata al timone del reality anche per questa edizione, ma la domanda resta sempre la stessa: chi troveremo nel cast di concorrenti? Nella prima lista provvisoria troviamo appunto Sabrina Ghio, Rosa Perrotta e Francesco Monte, a questi però dobbiamo aggiungere anche Giulia Salemi, Brigitte Nielsen, Maurizio Battista e Cecilia Capriotti. Dovrebbe salpare sull'Isola dei famosi 2018 anche Stefano Bettarini, l'ex calciatore però quest'anno non sarà in veste di inviato ma bensì di naufrago, al momento è da chiarire se lo sarà da solo o insieme al figlio Niccolò. Nel cast dovremmo trovare anche la figlia dell'attore Giuliano Gemma, Vera, ma le sorprese potrebbero non finire qui.

