Belen Rodriguez Instagram, foto sexy senza veli fa esplodere il web

non smette di far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo il triangolo amoroso dell’estate 2017 tra lei, il suo exe il pilota di, ha deciso di postare una foto su. E sai che novità, visto che la conduttrice diormai ha abituato i follower a migliaia di post di video e immagini nei suoi canali social ufficiali. Peccato che stavolta la fidanzata di Iannone appare un una posa decisamente sexy e completamente nuda.L’immagine su Instagram che ha fatto esplodere il web vede la showgirl seduta su un cubo, indossando solo un paio di orecchini, un anello e delle scarpe con tacco vertiginoso. La posa e i capelli sciolti poi hanno fatto il resto: decisamente unaallo stesso tempo. Ovviamente, la polemica impazza sui social ed è partita dai suoi haters, ma inaspettatamente, lo scatto nonostante si intraveda parecchia pelle nuda è piaciuto molto, tanto da superare i, ovvero i like del popolare social delle foto.Belen Rodriguez come mamma l’ha fatta è davvero un bel vedere, anche se c’è da dire che la showgirl argentina sa come fare per spaccare il. Ma a parte qualche critica sul suo senso del pudore, stavolta è riuscita nell’impresa di mettere tutti d’accordo. La compagna del pilota della, nonché ex moglie del ballerino di, si è mostrata completamente nuda in una foto sexy che sta impazzando soprattutto su Instagram. E tra le reazioni positive, anche quella di un suo ex illustre, il: lui non ha voluto commentare, solo mettere un cuoricino, ma ci sono fan e follower che parlano diracchiusi tutti in una immagine. Del resto, Belen ha iniziato come modella ed è abituata ad esprimere emozioni attraverso un obiettivo fotografico.