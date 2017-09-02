Belen Rodriguez Instagram, foto sexy senza veli fa esplodere il web
di Redazione
02/09/2017
La showgirl argentina appare sul famoso social completamente nuda, suscitando polemiche e facendo impazzire i suoi fan
Belen Rodriguez sexy, completamente nuda sul webBelen Rodriguez non smette di far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo il triangolo amoroso dell’estate 2017 tra lei, il suo ex Stefano De Martino e il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ha deciso di postare una foto su Instagram. E sai che novità, visto che la conduttrice di Tu Sì Que Vales ormai ha abituato i follower a migliaia di post di video e immagini nei suoi canali social ufficiali. Peccato che stavolta la fidanzata di Iannone appare un una posa decisamente sexy e completamente nuda.
Belen Rodriguez nuda su InstagramL’immagine su Instagram che ha fatto esplodere il web vede la showgirl seduta su un cubo, indossando solo un paio di orecchini, un anello e delle scarpe con tacco vertiginoso. La posa e i capelli sciolti poi hanno fatto il resto: decisamente una foto osé e sexy allo stesso tempo. Ovviamente, la polemica impazza sui social ed è partita dai suoi haters, ma inaspettatamente, lo scatto nonostante si intraveda parecchia pelle nuda è piaciuto molto, tanto da superare i 200mila cuoricini, ovvero i like del popolare social delle foto.
Foto sexy di Belen Rodriguez, polemiche su InstagramBelen Rodriguez come mamma l’ha fatta è davvero un bel vedere, anche se c’è da dire che la showgirl argentina sa come fare per spaccare il web. Ma a parte qualche critica sul suo senso del pudore, stavolta è riuscita nell’impresa di mettere tutti d’accordo. La compagna del pilota della Suzuki, nonché ex moglie del ballerino di Amici di Maria De Filippi, si è mostrata completamente nuda in una foto sexy che sta impazzando soprattutto su Instagram. E tra le reazioni positive, anche quella di un suo ex illustre, il calciatore Marco Borriello: lui non ha voluto commentare, solo mettere un cuoricino, ma ci sono fan e follower che parlano di perfezione, sensualità, astuzia e intelligenza racchiusi tutti in una immagine. Del resto, Belen ha iniziato come modella ed è abituata ad esprimere emozioni attraverso un obiettivo fotografico.
