Belen Rodriguez Instagram, foto sexy senza veli fa esplodere il web

02/09/2017

La showgirl argentina appare sul famoso social completamente nuda, suscitando polemiche e facendo impazzire i suoi fan

Belen Rodriguez sexy, completamente nuda sul web

Belen Rodriguez non smette di far parlare di sé: la showgirl argentina, dopo il triangolo amoroso dell’estate 2017 tra lei, il suo ex Stefano De Martino e il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ha deciso di postare una foto su Instagram. E sai che novità, visto che la conduttrice di Tu Sì Que Vales ormai ha abituato i follower a migliaia di post di video e immagini nei suoi canali social ufficiali. Peccato che stavolta la fidanzata di Iannone appare un una posa decisamente sexy e completamente nuda.

Belen Rodriguez nuda su Instagram

L’immagine su Instagram che ha fatto esplodere il web vede la showgirl seduta su un cubo, indossando solo un paio di orecchini, un anello e delle scarpe con tacco vertiginoso. La posa e i capelli sciolti poi hanno fatto il resto: decisamente una foto osé e sexy allo stesso tempo. Ovviamente, la polemica impazza sui social ed è partita dai suoi haters, ma inaspettatamente, lo scatto nonostante si intraveda parecchia pelle nuda è piaciuto molto, tanto da superare i 200mila cuoricini, ovvero i like del popolare social delle foto.

Foto sexy di Belen Rodriguez, polemiche su Instagram

Belen Rodriguez come mamma l’ha fatta è davvero un bel vedere, anche se c’è da dire che la showgirl argentina sa come fare per spaccare il web. Ma a parte qualche critica sul suo senso del pudore, stavolta è riuscita nell’impresa di mettere tutti d’accordo. La compagna del pilota della Suzuki, nonché ex moglie del ballerino di Amici di Maria De Filippi, si è mostrata completamente nuda in una foto sexy che sta impazzando soprattutto su Instagram. E tra le reazioni positive, anche quella di un suo ex illustre, il calciatore Marco Borriello: lui non ha voluto commentare, solo mettere un cuoricino, ma ci sono fan e follower che parlano di perfezione, sensualità, astuzia e intelligenza racchiusi tutti in una immagine. Del resto, Belen ha iniziato come modella ed è abituata ad esprimere emozioni attraverso un obiettivo fotografico. Belen Rodriguez Instagram sexy nuda
