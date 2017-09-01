Spesometro, scadenza invio posticipata al 28 settembre

Rinvio breve per lo Spesometro, una decisione che non piace ai professionisti. Con un comunicato stampa, il Ministero dell’Economia ha indicato il 28 settembre 2017 come ultima data per l’invio della comunicazione delle fatture Iva all’Agenzia delle Entrate.

Slittamento invio Spesometro: i professionisti in rivolta

Quella di settembre è la terza proroga dell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle fatture Iva. Il Ministero dell’Economia ha ufficializzato come ultima data il 28 settembre ma i professionisti avevano detto che anche la scadenza del 30 settembre sarebbe stata troppo vicina. Per evitare lo slittamento ad ottobre dunque l’unica opzione accettabile è questa del rinvio breve.

La scadenza dell’invio e delle fatture emesse era prevista per il 16 settembre che, essendo di sabato, sarebbe slittata al lunedì successo. A breve verrà pubblicato il rinvio breve sulla Gazzetta Ufficiale. Lo Spesometro è stato introdotto con il D.l. 193 del 22 ottobre 2016 e sospeso nel primo anno di applicazione per diversi motivi in primis l’aggravio degli adempimenti per i professionisti. Immaginate il caos che si genera quando una dichiarazione annuale diventa trimestrale.

Secondo quando si apprende dal Mef, il rinvio breve riguarda lo Spesometro del primo semestre 2017 quindi è esclusa la proroga della scadenza del 18 settembre per l’invio dei dati sulla liquidazione Iva dei mesi del secondo trimestre 2017, quelli per il primo trimestre sono stati trasmessi il 12 giugno scorso. Se agosto è stato un mese tranquillo per i contribuenti, settembre sarà molto caldo.