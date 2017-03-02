Home Attualità Belen Rodriguez Instagram, pesante denuncia contro l’argentina

di Redazione 02/03/2017

Le polemiche che hanno sommerso nei giorni scorsi Belen Rodriguez dopo l’intervista a Maurizio Costanzo non si accennano a placare, anzi. Dopo le esternazioni del marito di Maria De Filippi rilasciate sul settimanale Nuovo, la showgirl su Instagram ha dichiarato che sono tutte dichiarazioni false. Se la storia con Andrea Iannone sembra andare a gonfie vele dopo la separazione dal marito Stefano De Martino, lo stesso non si può dire per questa vicenda, visto che il direttore Riccardo Signoretti ha deciso di sporgere una pesante denuncia contro l’argentina. Maurizio Costanzo c’era andato pesante in quanto ha dichiarato che La Rodriguez farebbe bene a trasferirsi all’estero e di non rompere più e scatole. Oltre a questo, lui e sua moglie hanno preso posizione, dichiarando di sentirsi più vicini a Stefano De Martino. Come suo solito, Belen Rodriguez ha usato Instagram per sfogarsi dopo le dichiarazioni sorprendenti di Maurizio Costanzo e se l’è presa col direttore della rivista Nuovo, Riccardo Signoretti. La showgirl argentina ha dichiarato che l’uomo ha già preso tante denunce per dichiarazioni false e prima o poi pagherà le conseguenze, definendolo “cosiddetto giornalista” Inutile dire che il direttore non abbia gradito e abbia intenzione di procedere per vie legali contro la soubrette argentina: è in arrivo quindi una pesante denuncia contro di lei. La risposta a Belen Rodriguez da parte di Riccardo Signoretti arriva a mezzo Instagram. Il direttore di Nuovo comprende che la showgirl argentina sia distrutta per le parole al vetriolo usate da Maurizio Costanzo, visto che l’ha invitata, senza mezzi termini, a trasferirsi all’estero e non rompere più le scatole. Questo però non le dà il potere di ledere la credibilità del giornale e del giornalista, facendo passare l’intervista come falsa. Per questo ha deciso di dare il mandato ai suoi legali per procedere in ogni sede contro la showgirl argentina. Questa pesante denuncia contro Belen avrà conseguenze sul piano amoroso e lavorativo? Per ora, l’ex moglie di Stefano De Martino non ha reagito a queste dichiarazioni e neanche il suo compagno, Andrea Iannone.

