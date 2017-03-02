Home Attualità Uomini e Donne oggi anticipazioni nuova registrazione, torna il Trono Gay? Gossip Mediaset

di Redazione 02/03/2017

Quest’anno il Trono Classico di Uomini e Donne tiene banco anche quando va in onda il Trono Over. Gemma Galgani e i suoi intrighi amorosi non sono per nulla paragonabili a ciò che succede ad ogni nuova registrazione di UeD, specialmente se i protagonisti sono i tronisti Marco Cartasegna e Luca Onestini: i due sembrano essersi invaghiti della stessa persona, ovvero la bella corteggiatrice Soleil Anastasia Sorgè. Peccato che la ragazza italo-americana, stanca di essere trattata come un oggetto e delle accuse di business, ha dichiarato di voler abbandonare il famoso dating show in onda su Canale 5. Resta da aggiungere che Sonia Lorenzini ha fatto la sua scelta e tutti sono in attesa di vedere la nuova tronista, ma secondo le ultime news di gossip, le anticipazioni di oggi, giovedì 2 marzo 2017 e provenienti dritte da Mediaset danno per certo un gradito ritorno, il Trono Gay. Dopo Mario Serpa e Claudio Sona, finalmente lo staff UeD ha trovato un degno tronista gay? La nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne si terrà proprio oggi, 2 marzo 2017 e le anticipazioni negli ambienti Mediaset riferiscono che sarà presentato un nuovo protagonista del Trono Gay. A parte questo gossip che ha del clamoroso, la Redazione di UeD ha la bocca cucita, idem la regina indiscussa del programma, Maria De Filippi. In effetti, non è escluso che al posto del Trono Classico, torni il Trono Gay in versione femminile e i fan abbiano la tanto attesa nuova tronista. Sono tanta le ipotesi dopo le anticipazioni riguardo la nuova registrazione della puntata di Uomini e Donne. Si tornerebbe come ai vecchi tempi, ovvero Trono Classico e Trono Gay, magari in versione femminile. Tanti i gossip e le ipotesi su chi si siederà sulla tanto agognata sedia di UeD, da Francesco Zecchini, la non scelta di Claudio Sona (vi immaginate le scintille con l’opinionista Mario Serpa?), Siria De Fazio e Maicol Berti, tanto per citarne alcuni. Maria De Filippi ormai ha abituato i fan a dei colpi di scena clamorosi: cosa succederà oggi, 2 marzo 2017, negli studi Elios: Trono Classico o Trono Gay?

