Berlusconi chiude la porta ai “traditori degli elettori”

di Redazione 23/07/2017

Dopo le dimissioni del Ministro Costa, altri politici stanno lasciando Alleanza Popolare con il desiderio di tornare nelle file di Forza Italia ma Berlusconi su questo è fermo: non possono ritornare in Forza Italia i transfughi che hanno tradito il voto degli elettori appoggiando in questi anni i governi di centro sinistra. La via indicata da Berlusconi è quella di formazione di movimenti di centro destra con i quali si può dialogare e costruire un’unità a destra su un programma comune per un’alternativa di governo al centro sinistra. Berlusconi ha annunciato poi un rinnovamento profondo di Forza Italia con spazio ai giovani con idee e volontà. Si preparano le strategie elettorali, quindi, anche in vista della possibilità che il governo Gentiloni cada sulla Legge di Bilancio 2018, la legge che regola l’economia nazionale e che potrebbe vedere scattare la trappola degli oppositori del Governo, dalla stessa sinistra. Girano, infatti, voci che la formazione di Bersani potrebbe tendere un agguato a Gentiloni proprio in tale occasione. In questa ipotesi si andrebbe ad un esercizio provvisorio, nulla di drammatico, non sarebbe la prima volta ma certamente dannoso perché potrebbe frenare ulteriormente la crescita italiana.

