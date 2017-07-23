Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Terremoto, servono le assicurazioni

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Un anno fa quasi, il 24 agosto del 2016 la terra è sussultata in Centro Italia seminando morte, sofferenza, terrore, smarrimento e molto altro. Passati i primi giorni di terribile emergenza, si è cominciato a fare i conti con i danni, le prime stime miliardarie. E’ passato quasi un anno, questa notte una nuova scossa ha riportato il terrore, per fortuna senza ulteriori danni e feriti.

La scossa è avvenuta con epicentro a Campotosto, in provincia de L’Aquila di magnitudo 4,2 ed è stata avvertita distintamente anche a Rieti. Sappiamo tutti come la ricostruzione non sia nemmeno ancora all’orizzonte, si spera almeno che i terremotati possano avere una casetta prima del ritorno del freddo e la riflessione non può non portare alla considerazione che l’intervento dello Stato è difficile, troppi vincoli burocratici e di bilancio frenano le soluzioni.

Sarebbe diverso se le case e le attività fossero assicurate, a quest’ora i fondi per ricostruire dovutamente quanto distrutto sarebbero già stati erogati da tempo e molto sarebbe già stato ricostruito. Le Assicurazioni hanno chiesto allo Stato di elaborare una qualche agevolazione che permetta alla popolazione una più facile sottoscrizione di assicurazioni per questo grave rischio, che sarebbe anche conveniente per lo Stato ma nulla ancora si è mosso.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cresce di molto l’imprenditoria straniera in Italia

Articolo Successivo

Berlusconi chiude la porta ai “traditori degli elettori”

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025