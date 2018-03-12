Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Biagio Izzo, accusato di turbativa d'asta, rischia i domiciliari

Redazione Avatar

di Redazione

12/03/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il noto attore comico Biagio Izzo è coinvolto in un'inchiesta della Guardia di Finanza che prevede l'esistenza di presunti illeciti e favoritismi due procedure di riscossione dei tributi e nelle fasi successive di esecuzione forzata e giudizio in commissione tributaria.

Biagio Izzo, rischio arresti domiciliari

Nei mesi scorsi, il gip ha bocciato le richieste di arresti domiciliari avanzate dal pm Valter Brunetti nei confronti di Izzo e di altri indagati per i quali si avanzava richiesta di misura cautelare. La Procura però ha impugnato questa decisione. Il confronto fra accusa e difesa si svolgerà ora nel Tribunale del Riesame. Izzo ha dichiarato "Questa vicenda non mi riguarda non ho parlato né chiesto favori a nessuno. Purtroppo conosco tante persone e c'è chi tenta di accreditarsi in questo modo. Si risolverà tutto in una bolla di sapone". La posizione dell'attore, accusato di turbativa d'asta, è finita negli atti per alcune intercettazioni che avevano come oggetto la vendita all'incanto di una moto e di una macchina, una Vespa 300 e una Fiat 500. I beni in questione erano stati pignorati da Equitalia per contenzioso relativo a cartelle esattoriali non pagate.

Biagio Izzo e turbativa d'asta, i complici

Secondo gli inquirenti complici del reato sarebbero, Mario Parisi e Rodolfo Imperiale, con il presunto appoggio di un dirigente dell'istituto vendite giudiziarie di Napoli, Gianfranco Lombardi, i quali pilotavano le aste affinché i beni fossero acquistati per poi tornare nella disponibilità di Izzo. Per gli inquirenti il reato è di turbativa d'asta. L'impostazione della Procura non è stata però appoggiata dal giudice, che non crede ci siano gravi indizi e non ha accolto la richiesta di misura cautelare.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elena Santarelli Instagram: foto e post per parlare del tumore del figlio Giacomo

Articolo Successivo

Cambio dell'ora in Italia, quali sono gli effetti sulla salute?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025