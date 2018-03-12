Elena Santarelli Instagram: foto e post per parlare del tumore del figlio Giacomo

La showgirl Elena Santarelli è tornata sui socia per parlare della malattia del figlio Giacomo e per lanciare un appello agli utenti che la seguono su Instagram.

Elena Santarelli, ultime news sul figlio

La vita è come una roulette, non sai mai in quale casella va a finire la pallina. Può essere quella fortunata, o quella in cui perdi tutto, se hai il sorriso però puoi andare avanti. Elena Santarelli non ha perso il suo splendido sorriso anche se la vita le ha giocato un brutto tiro. Qualche mese fa la showgirl ha annunciato su Instagram che il figlio di 8 anni era malato. Oggi è tornata a parlare della malattia di Giacomo e ha lanciato un appello ai suoi follower. Il piccolo non ha la leucemia, ma una forma di tumore. Continua a lottare con coraggio e quando leggiamo le sue parole pensiamo a lui nei corridoi dell'ospedale, lo associamo ad uno della banda dei Braccialetti Rossi, la fiction di Rai1.

Associazione Heal Onlus: l'appello di Elena Santarelli

Sta per arrivare Pasqua, la festa più golosa per i bambini, ed Elena Santarelli ha voluto invitare tutti a fare una buona azione acquistando le uova di Pasqua di Heal Onlus. L'associazione è stata fondata dalle famiglie dei bambini colpiti da tumori cerebrali ed è sostenuta da medici, infermieri e scienziati che lavorano alla ricerca di cure per il settore della neuro-oncologia pediatrica. I tumori infantili del sistema nervoso centrale sono rari ma rappresentano una delle cause di mortalità infantile e invalidità permanente.

Elena Santarelli ha invitato tutti ad andare sul suo sito per acquistare le uova di Pasqua solidali e ha ringraziato quanti vorranno fare un'opera di bene anche a nome delle famiglie impegnate nell'associazione. La showgirl non ha specificato quale tumore ha colpito il suo bambino per non dare in pasto ai giornali di gossip altre news per ricamare articoli pieni di "fuffa". Noi apprezziamo tantissimo questa mamma coraggio e facciamo un grosso in bocca al lupo al piccolo Giacomo!