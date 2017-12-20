Home Attualità Biancaneve compie 80 anni con una live action

Biancaneve compie 80 anni con una live action

di Redazione 20/12/2017

La prima proiezione del capolavoro Disney Biancaneve e i Sette Nani, è rimasta intatta e ora si prepara un nuovo film in live action per questo anniversario. 80esimo anniversario per Biancaneve La favola dei fratelli Grimm continua a far sognare grandi e piccini attraversando il tempo e rimanendo bella e ricca di magia come quando fu scritta: Biancaneve e i Sette Nani è un racconto immortale e leggendario anche grazie al classico Disney. Proprio la versione cinematografica festeggia quest’anno un importante traguardo, l’anniversario degli 80 anni. Biancaneve e i Sette Nani compie 80 anni Biancaneve e i Sette Nani, il cui titolo originale è Snow White ad the Seven Dwarfs, venne proiettato in anteprima al Carthay Circle Theatre di Los Angeles il 21 dicembre 1937, poi distribuito negli Usa il 4 febbraio 1938. In Italia esordì l’8 dicembre dello stesso anno. Un successo immediato con 8 milioni di dollari al box office in tutto il mondo, arrivando poi nel tempo a raggiungere 935 milioni di dollari totali, e diventando quindi uno dei cartoni Disney più fortunati di sempre. Film Disney in live action per Biancaneve La storia di Biancaneve la conoscono tutti visto che mamme e papà lo fanno vedere ai propri figli. Il film a cartoni animati come una antica tradizione da tramandare alle nuove generazioni. Nonostante la veneranda età, il personaggio di Biancaneve è rimasto inalterato e regge ancora alla grande il confronto con le eroine dei cartoni moderni come Anna di Frozen e Oceania dell’omonimo cartone. Dopo il successo un po’ tiepido della versione cinematografica del 2012 con Lily Collins e Julia , ora la Disney è al lavoro per un live action scritto da Erin Cressida Wilson.

