Naturopata condannato per cura obesità con aloe vera

di Redazione 20/12/2017

Dimagrire non è sempre semplice. A volte nonostante le diete perdere peso è un problema. Dietologi e nutrizionisti non bastano, così le persone pur di ottenere risultati si rivolgono anche a naturopati. Ma non è sempre la decisione giusta. E infatti un naturopata è stato condannato per truffa. Donna fregata da un Naturopata É stato infatti condannato un naturopata per aver letteralmente preso in giro una donna vendendo dei flaconi di aloe vera facendole credere di poter ottenere un dimagrimento rapido e indolore. L’idea del furbo naturopata era quella di far credere che fosse possibile guarire dall’obesità, attraverso una cura. Una donna aveva consultato diverse cliniche, ormai a 59 anni per un problema di peso dati i 122 Kgs. Così si era rivolta a un dottore in naturopatia che le aveva prescritto bottiglie di “Aloe abrorescens Brasiliana” vendutele al prezzo di 130 euro al litro. La donna che era davvero fiduciosa, ha speso più di 30 mila euro senza ricavare mai i benefici promessi. Dopo essersi resa conto della truffa, ha sporto denuncia e nel processo è stata riconosciuta come parte lesa ottenendo così la condanna del ‘dottore’ a un anno e due mesi. La condanna del naturopata Gli avvocati della donna si dicono pienamente soddisfatti. I legali Tom Servetto e Roberta Maccia si sono visti vittoriosi per la condanna al comportamento truffaldino dell’imputato. E non arrendendosi attiveranno ora la causa civile per il risarcimento dei danni. Per ora l’uomo dovra’ versare una somma di 20 mila euro. I fatti sono risalenti al 2012. La cura prevedeva l’assunzione di consumare una bottiglia di ‘Aloe’ ogni tre giorni per un periodo di nove mesi. Il prodotto, pero’, non era poi così miracoloso, a differenza di quanto professava il naturopata. Il flacone infatti conteneva aloe solo al 10%, abbinata invece a una percentuale di fruttosio del 3,3%. La donna aveva acquistato anche altri tipi di prodotti spacciati sempre per benefici al dimagrimento.

