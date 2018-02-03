Bimbo di 9 anni muore di cancro: il padre si era tatuato la sua stessa cicatrice
di Redazione
03/02/2018
L'amore è tutto, soprattutto quello tra genitori e figli, un legame indissolubile, una catena che non si spezza mai. Ma in questo caso l'amore non è bastato, e il bimbo di 9 anni malato di tumore non ce l'ha fatta, nonostante il padre avesse fatto fuochi e fiamme per lui, nonostante si fosse tatuato la stessa cicatrice che il suo piccolo aveva dovuto portare all'altezza dell'orecchio fino a quasi metà cranio. Insomma stavolta, l'affetto di un padre non ha potuto colmare la vita del figlio, che ha ceduto all'agonia del brutto male.
La storia di Gabriel, bimbo di 9 anni morto per il cancroLa storia è strappalacrime, una lotta contro il tumore, dove chi ha vinto non è stata la vittima ma il carnefice (il cancro). E così Josh J-Mash Marshall, di Lawrence nello stato americano del Kansans, ha annunciato su Facebook che il suo piccolo angelo, Gabriel, ossia Gabe , 9 anni, ha deciso di volare in cielo. Questo papà ha fatto di tutto per Gabe, aveva persino voluto tatuarsi in testa la medesima cicatrice dell'operazione al cervello che aveva subito il figlio, ormai assorbito completamente dal cancro. E sempre sul social network, dove documentava ogni minimo momento durante la malattia del bimbo, ha deciso di raccontare tutto il dolore per la morte di Gabriel.
Gabriel, vittima del cancroGabriel non ha resistito all'ultima crisi che gli stava causando davvero gravi pene e dolori, durante la permanenza in ospedale. Il giorno che è entrato in clinica il papà, Josh, in un post su Facebook, pieno di sentimenti aveva voluto raccontare le ultime ore di vita del suo angelo, poiché aveva cercato di regalargli gli ultimi momenti felici con il regalo dell'ultimo giocattolo che è l'ultimo ricordo che il piccolo si è portato in Cielo. L'uomo, il cui dolore non ha parole ha scritto "Ho il cuore spezzato, non solo sto perdendo mio figlio, sto perdendo il mio migliore amico".
