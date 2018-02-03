Caffè nocivo come le sigarette? Gli USA chiedono l'etichetta anti cancro
di Redazione
03/02/2018
Il caffè ormai ha la stessa brutta nomea delle sigarette. Per questo in America pretendono un’etichetta sulle confezioni che indichi il rischio di cancro.
Etichetta contro il cancro sul caffèIn California il caffè sarà presto servito accompagnata da un’etichetta con la dicitura “nuoce alla salute” a causa della presenza di acrilammide, una sostanza altamente cancerogena. L’acrilammide è una sostanza che rientra nella lista di quelle cancerogene, e viene prodotta durante la fase di tostatura dei chicchi a base di caffeina. Secondo le compagnie citate in giudizio la dose prodotta non raggiunge i limiti dei livelli di sicurezza, mentre stando agli attivisti il livello è comunque alto e pretendono una multa in denaro oltre all’obbligo di esporre il “warning”. Raphael Metzger, avvocato dell’associazione ha affermato che “Quello che vogliamo è che le compagnie riducano la quantità della sostanza al punto da eliminare del tutto il rischio di cancro”. Alcune compagnie hanno già accettato un patteggiamento accettando il fatto di mettere delle etichette, anche se in merito alla vicenda si era espressa anche l’Iarc, l’agenzia dell’Oms per la ricerca sul cancro, che in una monografia del 2016 ha affermato i dubbi sul fatto che il caffè sia cancerogeno.
Caffè cancerogeno dal 1991Nel 1991 tuttavia il caffè fu inserito tra le sostanze risultanti cancerogene e dopo tale valutazione, gli esperti avevano deciso di inserire il caffè nel gruppo 2B che raccoglie le sostanze possibilmente cancerogene. La lista presenta 288 sostanze inserite in questa lista in base alle “prove limitate” a supporto del loro valore cancerogeno. Nello specifico, il consumo di caffè era stato considerato come la causa dello sviluppo il tumore alla vescica urinaria sulla base di “prove limitate”. Anche se stando agli studi esaminati avevano evidenziato un’assenza di rapporto con il tumore al seno e all’intestino crasso. Infine le prove portavano anche ad un basso legame con il tumore al pancreas, alle ovaie e ad altri organi.
Articolo Precedente
Bimbo di 9 anni muore di cancro: il padre si era tatuato la sua stessa cicatrice
Articolo Successivo
Dieta vegana bocciata dai pediatri, pericolosa per i bambini
Redazione