Binge drinking che cos'è? La nuova e pericolosa abitudine tra i giovani

di Redazione 22/08/2018

La Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS - Università Cattolica ha lanciato l'allarme di una nuova e pericolosa abitudine tra i giovani. Binge drinking che cos'è? Alcol dipendenza tra i giovani Negli ultimi dieci anni diversi studi scientifici e sociali hanno avuto modo di evidenziare come l'alcol dipendenza tra i giovani sia notevolmente peggiorata. I ragazzi si avvicinano a bevande alcoliche già dai dodici anni in poi, spesso l'iniziazione avviene attraverso la birra, facile da reperire soprattutto nei supermercati. L'uso sregolato ha fatto si che i giovani inventassero nuove mode/giochi capaci di mettere in serio pericolo la loro vita, una di queste è la Binge drinking. Binge drinking cos'è? Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo la Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS - Università Cattolica ha lanciato l'allarme riguardante una nuova moda diffusa tra i giovani. Binge drinking cos'è? Questa pare che preveda delle abbuffate alcoliche da compiere in una sola serie, ovvero quattro/cinque cocktail da bere in breve tempo, capace di provocare "sballo". Questo è quanto emerso dallo studio condotto dalla Fondazione, dal team del dottor Giovanni Addolorato, direttore dell'Unità Operativa Semplice di Area (UOSA) Patologie Alcol Correlate, insieme ad Antonio Gasbarrini, direttore Area Gastroenterologia ed Oncologia Medica, pubblicato dalla rivista Scientific Reports. "Fattore di rischio per lo sviluppo di alcol dipendenza" Dallo studio realizzato dalla Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS - Università Cattolica, su un campione di 2704 ragazzi di età compresa tra i 13 e 20 anni, è emerso che l'80% fa abuso d'alcol e ne presenta i vari disturbi e non solo... Alcuni di loro avrebbero già avuto modo di metter in pratica il Binge drinking. I relatori della ricerca, Giovanni Addolorato e Antonio Gasbarrini, all'Ansa hanno dichiarato: "Anche se ci si limita a bere esclusivamente il sabato sera questo comportamento, spesso ritenuto un 'normale passaggio adolescenziale' è un fattore di rischio per lo sviluppo di alcol-dipendenza".

