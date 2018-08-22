Cartello Stradale cade sull'autostrada Firenze, Pisa e Livorno. Sfiorata la tragedia

Poteva essere un pomeriggio tragico quello sul tratto autostradale verso Firenze. In questi giorni delicati per le autostrade, dopo il crollo di un tratto del ponte Morandi di Genova, avvenuto lo scorso 14 agosto, oggi si è verificato un episodio che, fortunatamente, non ha avuto riscontri luttuosi.

MOMENTI DI PAURA PER GLI AUTOMOBILISTI

Sul tratto autostradale Firenze-Pisa-Livorno un grosso cartello stradale ha ceduto e è caduto nel bel mezzo della carreggiata. Gli automobilisti, infatti, che si trovavano a passare sul luogo, si sono ritrovati la gigantesca segnaletica all'interno della corsia. Il tratto interessato è stato quello del ramo vicino lo svincolo tra Pisa e Cascina, in direzione di Firenze.

Fortunatamente al momento dell'impatto nessuna autovettura si trovava lungo la traiettoria del possente segnale stradale e di conseguenza non si sono registrate vittime.

I DISAGI PER LO SCORRIMENTO DEL TRAFFICO SONO STATI MOLTI

Poco prima del cedimento del segnale stradale su Pisa e dintorni si stava scagliando un forte temporale, che ha rallentato l'andamento delle vetture impiegate lungo le carreggiate autostradali. Come detto, nessun veicolo si trovava nei pressi dell'incidente e non pochi sono stati i disagi creati. Sul luogo è subito intervenuta la Polizia Stradale, che si è occupata della rimozione dell'insegna di metallo.