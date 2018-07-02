Home Scienza e Tecnologia Bloodborne 2 in vendita su Amazon: annuncio in vista?

Bloodborne 2 in vendita su Amazon: annuncio in vista?

di Redazione 02/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

E' apparso, nelle scorse ore, Bloodborne 2 in vendita su Amazon. Si potrebbe pensare che sia un semplice errore, se non fosse che il gioco è già oggetto di numerose indiscrezioni. Stando a queste ultime, il gioco dovrebbe uscire prima o poi, anche se non è mai stato annunciato. L'uscita del secondo capitolo del videogioco potrebbe essere stata confermata dalla presenza - pur come semplice placeholder - dello stesso su Amazon. L'annuncio potrebbe arrivare a breve? Bloodborne 2 in vendita su Amazon Nelle scorse ore è apparso, su Amazon Italia, il listino di Bloodborne 2. Potrebbe trattarsi di un semplice errore da parte di Amazon (non unico nel suo genere) che, in tal caso, rimuoverà nei prossimi giorni l'annuncio caricato e non permetterà l'acquisto da parte degli utenti. Ma, allo stesso tempo, potrebbe trattarsi di un ulteriore indizio a dimostrazione di una tesi: Bloodborne 2 potrebbe essere annunciato a breve. Su Amazon Italia la data ufficiale di uscita è il 31 dicembre del 2019, mentre il prezzo è di 97,50 euro. In entrambi i casi di tratta di placeholder, anche se il prezzo potrebbe essere quello di una Limited o Collector's Edition. Il gioco è, inoltre, disponibile solo per Playstation 4, cosa che non stupisce, dato che solo la Sony possiede l'IP dello stesso. L'annuncio di Bloodborne 2 è in arrivo? Che fosse, la presenza di Bloodborne 2 su Amazon Italia, presagio di un'eventuale annuncio del gioco? Il videogioco è già oggetto di numerose indiscrezioni: si è parlato molto della sua uscita, ma non è mai arrivato un annuncio ufficiale. Si torna dunque a parlare di un'eventuale e imminente uscita del videogioco dopo che in passato il director Hidetaka Miyazaki aveva annunciato che FromSoftware stava lavorando all'uscita di tre importanti prodotti. Di uno si conosce già l'identità; si tratta, infatti, di Sekiro: Shadows Die Twice. Tra i tre giochi annunciati non è sicuramente compreso Déraciné. Dato che il primo lo si conosce e il secondo (Armored Core) dovrebbe essere quasi sicuro, che il terzo sia proprio Bloodborne 2?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp