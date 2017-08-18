Bodybuilder morta a 25 anni per dieta proteica e disturbi al ciclo dell’urea

La giovane bodybuilder da mesi seguiva una dieta speciale per prepararsi a competizione

Meegan Hefford, bodybuilder australiana di 25 anni è morta a causa della dieta proteica che stava seguendo in vista di una competizione. L’alimentazione di Meegan era composta prevalentemente da cibi ricchi di proteine, e in seguito alla sua morte i medici hanno scoperto che soffriva di una malattia rara che comporta disturbi al ciclo dell’urea.

La donna che lascia due figli era un’istruttrice paramedico ed è stata trovata in stato di incoscienza nel suo appartamento e portata in ospedale d’urgenza, ma dopo due giorni si è arresa. La famiglia di Meegan Hefford ha chiesto che vengano eseguiti maggiori controlli sulle polveri proteiche in commercio e la regolamentazione dei prodotti. La 25enne andava due volte al giorno in palestra e dal mese di giugno si sentiva strana, sempre stanca. Nessuno sapeva che stava assumendo questi integratori, nemmeno la madre.

Disturbo del ciclo dell’urea: una malattia rara che nessuno sa di avere

La malattia di cui soffriva la bodybuilder è di tipo genetico, una persona su 8.000 ne è colpita senza saperlo. La causa del disturbo del ciclo dell’urea è da ricercare negli errori congeniti del sistema di eliminazione dell’ammoniaca che si accumula nel sangue, anche nel cervello si accumulano liquidi e l’organismo non riesce a scomporre le proteine. Meegan Hefford stava seguendo una dieta proteica a base di frullati e integratori e cibi ricchi appunto di proteine che le sono stati fatali. Il disturbo del ciclo dell’urea infatti causa danni celebrali e anche la morte.